Incroci di sguardi. Lo Stato da Mar nello sguardo degli altri / gli altri nello sguardo dello Stato da Mar. X Convegno internazionale, Venezia, 7-8-9 aprile 2022. Giovedì 7 aprile 2022 – Ateneo Veneto – Sala Lettura, ore 14.00. Ateneo Veneto, Società Dalmata di Storia Patria – Roma, Archivio di Stato di Zara, Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia, Scuola Grande di San Marco, Regione del Veneto.

La Società Dalmata di Storia Patria, fondata a Zara nel 1926 e oggi con sede a Roma, ha in corso da anni il progetto MARE, che riguarda lo Stato da Mar veneziano (Istria, Dalmazia, Albania, Grecia).

Tra le attività previste dal progetto, viene organizzato annualmente a Venezia un convegno internazionale di tre giorni, in sedi diverse, al quale partecipano studiosi affermati e giovani ricercatori d’Europa e d’oltre Atlantico.

Quest’anno il convegno è arrivato alla decima edizione, con un denso programma. Il progetto MARE è diretto dal socio della Società Dalmata e dell’Ateneo Veneto Bruno Crevato-Selvaggi. La prima giornata del convegno è ospitata, come di consueto, all’Ateneo Veneto.

GIOVEDI’ 7 APRILE 2022 – Sala Lettura dell’Ateneo Veneto – Prima giornata – Ore 14.00.

Saluto di Antonella Magaraggia, Presidente Ateneo Veneto, Luigi Zanin, Dir. Cooperazione Internazionale, Regione Veneto. Presiede Rita Tolomeo, Presidente della Società Dalmata di Storia Patria.

Bruno Crevato-Selvaggi Società Dalmata di Storia Patria: Dieci anni di convegni Venezia e il suo Stato da Mar.

Lia De Luca Università Ca’ Foscari Venezia: Perasto e Venezia legate dal mare.

Salvatore Ciriacono Università di Padova: Veneziani, Ebrei… Il commercio veneziano alla prova sul finire della Repubblica.

Ore 16.00

Presiede Carlo Cetteo Cipriani Società Dalmata di Storia Patria

Katerina Korrè Università dello Ionio: La memorialistica del Levante nell’opera di Coriolano Cippico.

Toni Veneri The University of North Carolina at Chapel Hill: Fuori dal Palazzo: lo sguardo di poeti e poetesse rinascimentali sullo Stato da Mar.

Lidia Cotovanu Accademia Romena delle Scienze.

Cristian Luca Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia: Depositi in Zecca di «diversi particolari» «de’ stati alieni» nel Sei-Settecento: risorse finanziarie dell’Europa centro-orientale affidate alla gestione di mercanti sudditi veneziani.

Giovanna Paolin Deputazione Storia Patria per la Venezia Giulia: Alcune note su monache e donne nell’Istria veneta.