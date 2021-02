Venezia. Al Salone Nautico 2021 farà la sua apparizione il taxi ibrido

A Venezia dopo il vaporetto ibrido arriva il taxi ibrido. Farà la sua apparizione al Salone Nautico di Venezia 2021. che sarà all’insegna della sostenibilità.

Le prove sono state condotte in Canal Grande ed è un passo importante per ripulire l’aria della città. La società che organizza il salone. Vela, ha proposto a tutti gli espositori il mantra zero emissioni.

L‘edizione di quest’anno del Salone si svolgerà dal 26 maggio al 6 giugno all’Arsenale di Venezia.

