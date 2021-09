Venetonight, la “Notte della Ricerca” torna a Ca’ Foscari con gli eventi dal vivo

L’Università Ca’ Foscari venerdì 24 settembre apre le porte alla cittadinanza in occasione di Venetonight, l’appuntamento europeo che ogni anno si celebra con l’obiettivo di far conoscere all’opinione pubblica storie e scoperte scientifiche direttamente dalla voce di docenti, ricercatori e dottorandi.

Nel pomeriggio, sul palco allestito nel cortile dell’Ateneo, la rettrice Tiziana Lippiello ha presentato l’iniziativa che, inserita nel programma delle manifestazioni che il Comune di Venezia ha indetto per celebrare i 1600 anni, quest’anno si svolgerà in presenza. All’appuntamento è intervenuto anche l’assessore comunale all’Università. “E’ un importante momento di condivisione con la cittadinanza – ha spiegato la rettrice – Sono felice di dare avvio all’evento. Ringrazio i ricercatori e quanti hanno continuato a lavorare per la realizzazione di questa iniziativa, anche nei mesi difficili caratterizzati dalla pandemia da Covid-19”.

Numerosi gli appuntamenti in calendario in occasione della dodicesima edizione della “Notte della Ricerca”. Dai laboratori per bambini fino a una caccia al tesoro pensata per i ragazzi delle scuole secondarie per far scoprire gli ambiti di studio dell’Università e incontrare ricercatori e docenti. Per i più grandi ritorna l’appuntamento con le visite guidate in laguna con un team di Ca’ Foscari che guiderà i partecipanti lungo un itinerario volto a illustrare le trasformazioni influenzate dalla pandemia.

Nel corso della presentazione della giornata è stata sottolineata la colloborazione con enti e sitituzioni cittadine, tra queste quella rinnovata con il Comune di Venezia e con la Fondazione Musei Civici. Venetonight si chiuderà nel cortile dell’Ateneo con un concerto organizzato da Radio ca’ Foscari e che dalle ore 20:30 darà spazio alla musica emergente.