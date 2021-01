Veneto zona gialla, i locali riaprono, ma il 25% è a rischio chiusura con perdita posti lavoro

Con la nuova posizione del Veneto in zona gialla da lunedì prossimo, bar e ristoranti potranno tornare ad aprire dalle 5 alle 18.

Purtroppo dopo il lungo periodo di chiusura molti locali sono in forte difficoltà e un gran numero non riaprirà. Si calcola che almeno il 25% dei bar, pasticcerie e ristoranti siano a forte rischio di riapertura con conseguente perdita di posti di lavoro.

A Mestre e Marghera, dove la crisi causa pandemia ha morso, un certo numero di locali specialmente le pizzerie hanno lavorato con il prodotto da asporto.

Ora bar, pizzerie, pasticcerie e ristoranti aperti nel periodo di zona arancione, riprenderanno a servire le pietanze ai tavoli naturalmente per i pranzi. La gente si è abituata e probabilmente userà il pranzo al ristorante come una volta era abitudine la cena.

Continuerà naturalmente l’uso da parte di molti cittadini di ordinare le cene da asporto. Si potrà tornare nei bar per le colazioni o per gli spuntini di mezza mattina.

In tutti i commercianti del settore ristorazione che riapriranno è viva la speranza di poter entrare al più presto in zona bianca e ricominciare a lavorare come nel periodo ante Covid.

