Vedelago, la nuova giunta

La nuova giunta comunale affiancherà il neosindaco, Giuseppe Romano, nel suo mandato amministrativo: “Auguro ai nuovi assessori un buon lavoro. L’attività da svolgere sarà tanta perché tanti sono gli spunti che abbiamo raccolto in questi mesi e tanti i progetti che abbiamo in mente di portare a termine per portare a Vedelago quel cambiamento che abbiamo promesso in campagna elettorale”.

VEDELAGO – “Ho voluto comporre una giunta che tenesse conto delle propensioni e delle competenze di ciascuno e che affiancasse figure con esperienza ad alcune novità in modo da creare quel giusto equilibrio necessario per amministrare. Come promesso, è stato attivato un referato specifico per la famiglia perché le dinamiche sociali attuali richiedono, oggi più di ieri, di rimettere la famiglia al centro attraverso un approccio nuovo e flessibile che affronti tutto ciò che la riguarda a 360 gradi. Verso ogni assessore ripongo stima e fiducia ma anche l’aspettativa che ciascuno dia il proprio meglio per Vedelago”, conclude il sindaco Romano.

La nuova giunta del Comune di Vedelago

SINDACO Giuseppe Romano – conserva le deleghe Bilancio, Lavori pubblici, Istruzione, Patrimonio, Personale. Nato nel 1962, vive a Barcon. È imprenditore agricolo. Ha ricoperto diversi ruoli istituzionali: è stato presidente Anbi Veneto (unione regionale dei consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue), presidente del Consorzio Bonifica Brentella, presidente del Consorzio Bonifica Piave, presidente di ConfidAgri Veneto, presidente di FidAgri Treviso. È membro del CDA dell’Ente regionale Fiume Parco Sile Treviso. È stato consigliere comunale a Vedelago tra il 1990 e il 1999. È alla prima esperienza amministrativa come sindaco.

VICESINDACO Giorgio Marin – con delega a Urbanistica, Attività Produttive, Eventi Promozionali. Nato a Castelfranco Veneto nel 1970, vive a Fossalunga. Laureato in scienze della comunicazione. È marketing manager di una multinazionale che opera nel mondo degli acciai. È titolare di una piccola un’azienda agricola. Ha ricoperto il ruolo di assessore tra il 2018 e il 2023.

ASSESSORE Denisse Edith Braccio – con delega a Famiglia, Cultura, Associazioni, Servizi Sociali Pari Opportunità. Nata in Argentina nel 1967, abita a Vedelago. Ha conseguito il diploma di Laurea di maestra di scuola materna. Arriva da dieci anni di amministrazione comunale, di cui 8 come assessore alla cultura, pari opportunità, associazionismo nella precedente amministrazione.

ASSESSORE Susanna Bilibio – con delega ad Agricoltura, Turismo, Trasporti. Nata a Castelfranco Veneto nel 1971, vive a Cavasagra. Diplomata all’Istituto professionale. È imprenditrice agricola e al suo primo incarico istituzionale. È stata consigliere e vicepresidente di Apomt e consigliere di Opo Veneto. Attualmente è consigliere del CDA di Veneto ortofrutta.

ASSESSORE Oscar Bordignon – con delega ad Ambiente, Piano di Gestione Ambientale, Parco del Sile. Nato a Castelfranco Veneto nel 1966, vive a Casacorba. Svolge l’attività di farmacista ospedaliero. Da oltre vent’anni è impegnato nell’amministrazione negli Enti locali del territorio dove ha ricoperto i seguenti incarichi: consigliere comunale, assessore-vicesindaco dal 2004 al 2008, consigliere provinciale dal 2006 al 2011 e dal 2022-2023 con delega ai Progetti Europei.

ASSESSORE Cristian Pastro – con delega a Sport, Associazioni Sportive, Protezione Civile, Politiche Giovanili, Sicurezza. Nato a Castelfranco Veneto nel 1981, vive a Vedelago. È geometra presso il Consorzio di Bonifica Piave. È stato consigliere comunale di minoranza dal 2018 al 2023.