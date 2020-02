Varato oggi il nuovo ponte ciclopedonale sul canal Salso che unisce Forte Marghera a via Torino

Il nuovo ponte metallico che unisce Forte Marghera a via Torino è stato inaugurato oggi alla presenza del Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro e dell’Assessore ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto. La struttura fa parte di un progetto più ampio finanziato con i fondi europei Pon Metro, e prevedono oltre al ponte appena installato, anche la realizzazione di una pista ciclabile e pedonale che permetterà di collegare in totale sicurezza la zona verde di via Forte Marghera con viale San Marco, all’imbocco del ponte strallato che porta al parco San Giuliano.

I lavori di realizzazione dell’opera sono iniziati dopo l’estate e quest’ultima verrà consegnata in aprile. La struttura, assemblata in un’officina di Fusina e trasportata ieri via acqua fino a San Giuliano, percorrendo oltre 20 km su una chiatta, è stata sollevata da due grandi gru montate sul posto e posizionata sulle due sponde del canale sulle fondazioni preparate per sostenerlo. Il nuovo ponte, lungo 45 metri, si compone di tre elementi: una struttura portante in ferro zincato e verniciato; un rivestimento esterno in acciaio corten; un rivestimento della pavimentazione dell’impalcato in acciaio corten con bugnatura antiscivolo.

“Ci troviamo in una parte della città – ha esordito Zaccariotto – che era completamente abbandonata e non poteva essere frequentata. Con quest’opera mettiamo in relazione non solo la parte lagunare della città con la terraferma, ma rendiamo anche più semplici gli spostamenti tra due aree particolarmente frequentate dai giovani, il polo universitario di via Torino e Forte Marghera, luogo centrale di eventi e proposte di aggregazione. Un intervento strategico dal quale l’interà città trarrà beneficio, sia in termini di frequentazione e di vivacità di spazi prima poco utilizzati, sia in termini di sicurezza”. “I lavori di realizzazione dell’opera – ha quindi sottolineato Zaccariotto – sono iniziati dopo l’estate e quest’ultima verrà consegnata in aprile, nel pieno rispetto dei tempi previsti”.

Dopo il varo la struttura è stata attraversata dal sindaco Brugnaro insieme all’assessore Zaccariotto e alla squadra di tecnici e progettisti che ne hanno reso possibile la realizzazione: “Era tanto tempo – ha evidenziato il primo cittadino nel ringraziare i progettisti e le imprese per completato i lavori nei tempi previsti – che la città l’aspettava. A noi, invece che promettere, piace far vedere i progetti realizzati. È un’opera importante, che renderà la città ancora più connessa e percorribile, collegando l’area studentesca, da via Torino al Vega, alla zona del Parco di San Giuliano, per poi raggiungere in sicurezza o il campo sportivo, che da poco abbiamo ristrutturato, o Venezia stessa, grazie alla pista ciclabile lungo il ponte della Libertà. In primavera la struttura sarà aperta, saranno poi i cittadini stessi a giudicare il risultato”.

Commenta la news

commenti