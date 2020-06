Vanessa Visentin ha ricevuto i complimenti dalla Associazione di Quartiere Mazzocco per la sue qualità di artista pasticcera.

ll Presidente dell’Associazione di Quartiere Mazzocco Torni, Marco Michielan, si è congratulato, a nome di tutto il Direttivo, con Vanessa Visentin, per aver dimostrato di essere una grande professionista del “cake disign”.

La ventisettenne moglianese è la titolare della pasticceria Dolce Regno, sita in via Donizzetti 4 a Mazzocco, inaugurata lo scorso 15 giugno.

Vanessa ha dimostrato di essere una grande professionista nel settore della pasticceria oltre ad un’artista fantasiosa per aver realizzato, e donato, la torta “Zaia” come “ringraziamento al Governatore del Veneto per averci traghettato nella fase della ripartenza”. La torta riportava infatti anche la frase “Il Veneto riparte, il futuro è ora!”.



