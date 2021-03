Urban Act. Quando camminare è un atto urbano. Treviso attraverso le sue donne.

Un percorso a tappe in città alla scoperta delle più importanti figure femminili di Treviso, è la proposta dell’associazione Rete al Femminile Treviso in occasione della celebrazione della “Giornata internazionale della donna”.

Usando le opportunità che la tecnologia offre e nella evidente impossibilità di agire diversamente, Rete al Femminile Treviso ha elaborato un percorso entro le mura cittadine che intende focalizzare l’attenzione e stimolare la conoscenza sulle donne che hanno lasciato il segno nella nostra città. Molti sono i nomi femminili nei quali ci imbattiamo quotidianamente che campeggiano su edifici, vie o spazi pubblici. A questi luoghi che mantengono vivo il ricordo delle donne del passato, altri ce ne sono che potrebbero essere a loro dedicati.

Durante il mese di marzo sulla pagina Fb dell’associazione saranno pubblicati dei video ognuno dedicato ad una donna, alla sua storia, alle sue opere e al luogo a lei intitolato o che potrebbe esserlo. Una passeggiata virtuale con l’ambizione di indirizzare verso una maggiore conoscenza e riconoscenza nei confronti di donne che hanno contribuito al progresso della società e della città.

“Camminare per le strade può essere una forma di impegno sociale…” (Cit. Rebecca Solnit “Gli uomini mi spiegano le cose”, camminare insieme lasciando tracce lungo il percorso, è ciò che anima Rete al Femminile Treviso.

L’evento, aperto a tutti e gratuito, gode del patrocinio della Commissione Pari Opportunità del Comune di Treviso.

I contenuti sono elaborati da Emiliana Losma, il progetto e la realizzazione sono di Francesca Neroni, di Rete al Femminile Treviso; pagina Facebook @Rete al Femminile Treviso.

L’Associazione Nazionale Rete al Femminile è un network di donne che lavorano in proprio. Nasce l’8 marzo 2016, con lo scopo di promuovere il networking tra donne imprenditrici e libere professioniste. Ogni Rete nasce per riunire solo donne che lavorano nella stessa provincia.

In provincia di Treviso ad oggi la Rete conta 40 socie ed è attiva sul territorio con la realizzazione di progetti di formazione e informazione in collaborazione con le istituzioni, gli enti e le realtà associative del territorio sui temi delle pari opportunità, diritti, politiche di genere.

