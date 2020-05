Uomo tedesco vive da 54 giorni nell’area di transito dell’aeroporto internazionale chiuso a Delhi

Un cittadino tedesco, Edgard Ziebat, sta vivendo nell’area di transito dell’aeroporto internazionale Indira Gandhi di Nuova Delhi da 54 giorni

Il 40enne era in viaggio da Hanoi a Istanbul il 18 marzo. In quel giorno l’India ha cancellato tutti i voli da e per la Turchia a causa di un’ondata di pandemia di coronavirus.

Il 22 marzo, l’India ha bloccato tutti i voli internazionali per contenere il virus, tre giorni dopo, il 25 marzo, l’India ha imposto il blocco completo. Il blocco verrà revocato il 17 maggio.

Il portavoce di Delhi International Airport Limited (DIAL) ha confermato la notizia e ha dichiarato: “Confermiamo che un cittadino straniero è attualmente nell’area di transito del terminal internazionale dell’aeroporto di Delhi a causa della mancata disponibilità del volo regolare per il transito successivo. Le autorità competenti sono state informate a riguardo in tempo utile. Sono in dialogo con il cittadino straniero “.

Il caso di Ziebat era diverso dagli altri passeggeri bloccati, ha precedenti penali in Germania con molti casi di aggressione e altre attività criminali. L’ambasciata tedesca ha rifiutato di prendere in custodia Edgard Ziebat perché si trova in una località straniera. A causa della sua fedina penale, l’India ha negato il visto a Ziebat. Ziebat che rimane nel terminal con il suo unico bagaglio, secondo le autorità aeroportuali il tedesco sta trascorrendo il suo tempo leggendo e stando al telefono con i suoi amici e la sua famiglia, mangiando in alcuni dei fast-food che sono ancora in funzione all’interno del terminal , interagendo con il personale addetto alle pulizie e alla sicurezza, facendo passeggiate nell’area di transito e usando i bagni e le toilette dell’aeroporto.

Il personale dell’aeroporto ha fornito a Edgard Ziebat poltrone reclinabili, zanzariere, dentifricio e cibo. Il personale dell’aeroporto sta dando da mangiare al tedesco perché il 40enne non ha più soldi. Non sono attivi voli internazionali tranne gli aerei cargo. A Ziebat è stato chiesto di andare dove vuole, ma nessun volo è stato attivato, quindi rimane bloccato. Gli fu offerto di accomodarsi in un volo di soccorso per la Turchia, ma le autorità turche si sono rifiutate di farlo poiché era solo per cittadini turchi e residenti permanenti.

La vicenda ricorda il film The Terminal diretto da Steven Spielberg ed interpretato da Tom Hanks. Viktor Navorski è un cittadino di uno stato (immaginario) dell’Europa orientale, la “Krakozhia”. Quando atterra a New York, scopre che nel suo Paese è avvenuto un feroce colpo di Stato. Costretto a sostare nell’ areoporto internazionale “John Fitzgerald Kennedy” con un passaporto ormai privo di validità. . Col passare dei mesi, Viktor scoprirà a poco a poco il mondo del terminale, pieno di personaggi originali e inaspettate manifestazioni di generosità, divertimento e, perfino, romanticismo. Si sviluppa, quindi, la storia di una persona che si adatta a vivere in un nonluogo, che per la maggior parte delle persone è solo un punto di passaggio.

In questa somiglianza vi è un’importante differenza: l’areoporto di New York è gremito di persone mentre ad oggi quello di Nuova Delhi risulta semideserto, e così anche quelli nel resto del mondo. Non sappiamo ancora quando potranno riaprire i voli internazionali al momento, si ipotizza nel 2021.

