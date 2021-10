Una giovane mestrina fa colpo su Theo Bonfils, studente francese conosciuto in treno

Studente francese alla ricerca di giovane collega conosciuta in treno.

L’incontro galeotto sul treno Mestre Ferrara del 17 ottobre dove Theo Bonfils, francese, fa conoscenxa con una giovane mestrina studentessa come lui all’Ateneo ferrarese.

E’ amore a prima vista per il giovane Theo che nel disperato tentativo di rivedere la giovane amata, ha tappezzato la città di Ferrara con manifesti dove ha scritto il seguente messaggio: ” Ciao! Sono alla tua ricerca Sono il francese del treno Mestre Ferrara di domenica 17 ottobre. Frequenti la facoltà di medicina, sei agli ultimi anni, sei di Mestre, sei gentile e raffinata. Non dormo più. Scrivimi al più presto su [email protected]”.

Anche il Sindaco di Ferrara si e dimostrato solidale con il giovane francese. L’augurio è che la nostra giovane concittadina raccolga l’appello, queste sono situazioni d’altri tempi e ci commuovono.

Fonte: veneziatoday