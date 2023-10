Un mondo unito per la pace nel cielo di Treviso: l’evento “One Sky One World”

TREVISO – Domenica 8 ottobre, nella città di Treviso, si è svolto un evento eccezionale che ha riunito appassionati di aquiloni e sostenitori dell’ambiente per celebrare l’armonia tra il cielo e la Terra. L’evento, noto come “One Sky One World“, ha portato insieme persone provenienti da diverse comunità per unire le proprie voci per la pace e la conservazione del nostro pianeta.

Un’occasione di unità e pace

“One Sky One World” è un evento globale che si tiene in tutto il mondo nel mese di ottobre. L’obiettivo principale è promuovere la pace e la comprensione tra i popoli attraverso l’arte degli aquiloni. A Treviso, questa manifestazione ha assunto una dimensione locale, ma con un forte impatto globale.

Il cielo sopra Treviso si è trasformato in un’esplosione di colori e forme, grazie agli spettacolari aquiloni che hanno solcato l’orizzonte. Gli aquiloni rappresentavano una varietà di culture e tradizioni da tutto il mondo, unendo simbolicamente persone di diverse origini in un’unica esperienza condivisa.

“Si vola per la pace” ci dice entusiasta Filippo Gallina del gruppo Filovola, progettista e costruttore di aquiloni e organizzatore di questo evento. La sua passione l’ha portato a girare per l’Italia e per il mondo. Insieme ad altri appassionati, fa volare i suoi aquiloni per divertire grandi e piccini.

Questa manifestazione si svolge per la prima vola in Italia. Tre le location: Treviso, Spotorno e Foligno. In particolare a Spotorno e Foligno sono ospitate delle delegazioni di aquilonisti ucraini, per celebrare la pace.

La comunità di Treviso ha abbracciato con entusiasmo l’evento “One Sky One World”, dimostrando il suo impegno per la pace e l’ambiente. Le famiglie hanno partecipato numerose, con genitori e figli che costruivano e facevano volare i propri aquiloni, creando momenti di unione e gioia.

Un evento che unisce le persone

In un momento in cui il mondo sembra essere diviso da molte questioni, l’evento “One Sky, One World” a Treviso ha dimostrato che il cielo è un elemento che unisce le persone, superando confini e differenze. Ha mostrato come attraverso l’arte, la cultura e l’attenzione all’ambiente, possiamo lavorare insieme per un futuro migliore.

In conclusione, l’evento “One Sky, One World” a Treviso è stato un’esperienza straordinaria che ha celebrato l’unità, la pace e la conservazione dell’ambiente in modo coinvolgente ed emozionante. Ha dimostrato che quando le persone si uniscono per una causa comune, possono creare momenti di bellezza e significato che rimangono nei cuori e nelle menti di tutti.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Treviso e ha avuto l’aiuto di AIDO e molti altri sponsor. In rappresentanza dell’amministrazione ha partecipato all’evento il Sindaco di Treviso, Mario Conte.