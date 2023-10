Il 9 ottobre 2023, la Royal Swedish Academy of Sciences ha annunciato il vincitore del premio Nobel per l’economia. Si tratta di Claudia Goldin, una professoressa di economia alla Harvard University, che ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per i suoi studi sul ruolo delle donne nel mercato del lavoro e sul divario di genere.

Claudia Goldin è nata a New York nel 1946 e ha mostrato fin da giovane una passione per l’economia. Si è laureata in questa disciplina alla Cornell University nel 1968 e ha proseguito i suoi studi alla University of Chicago, dove ha conseguito il dottorato nel 1972. A Chicago, ha avuto come mentore Robert Fogel, che avrebbe vinto il premio Nobel per l’economia nel 1993, e ha sviluppato il suo interesse per la storia economica e il ruolo delle donne nell’economia.

La sua carriera accademica

La carriera accademica di Claudia Goldin è stata ricca di successi e di primati. Nel 1973, è stata la prima donna ad essere assunta come docente di economia alla Princeton University. Nel 1977, si è trasferita alla University of Pennsylvania, dove ha insegnato fino al 1990. In quell’anno, ha ottenuto una cattedra alla Harvard University, diventando la prima donna a essere nominata professore ordinario di economia nella prestigiosa istituzione.

Le ricerche di Claudia Goldin hanno contribuito a far luce sui cambiamenti storici e sociali che hanno riguardato le donne nel mercato del lavoro, evidenziando le cause e le conseguenze del divario di genere che ancora persiste in molti settori e paesi.

Le sue opere più influenti

Understanding the Gender Gap: An Economic History of American Women (1990)

The Quiet Revolution that Transformed Women’s Employment Education and Family (2006)

The Race between Education and Technology (2008)

A Grand Gender Convergence: Its Last Chapter (2014)

Il premio Nobel per l’economia a Claudia Goldin è un segnale positivo per la valorizzazione delle donne nel campo dell’economia sui temi della gap. Come ha dichiarato la stessa Goldin: “Spero che questo premio incoraggi le giovani donne a intraprendere gli studi di economia e a contribuire alla soluzione dei problemi economici e sociali del nostro tempo”.

Crediti fotografici: Di Editing1088 – Opera propria, CC BY-SA 4.0,

A.G.