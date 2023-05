Un mese gratis ai Caraibi: al via le selezioni per diventare content creator nell’isola di Aruba

Boardwalk Boutique Hotel cerca content creator per promuovere il turismo sostenibile ad Aruba. Scopri come diventare il prossimo selezionato.

ARUBA, CARAIBI. Il Boardwalk Boutique Hotel ad Aruba, nelle incantevoli isole caraibiche, ha appena annunciato la riapertura delle candidature per il “Social Media Content Creator residency program” per il 2023. L’hotel è alla ricerca di un content creator di talento che possa raccontare le esclusive esperienze offerte dall’hotel e dalla splendida isola di Aruba, conosciuta come la “One Happy Island” dei Caraibi.

Il “Social Media Content Creator residency program” offre ai creator la possibilità di vivere l’esperienza di un mese ad Aruba, tutto incluso, dal biglietto aereo al pernottamento, dai pasti all’auto a noleggio. Il candidato selezionato avrà l’opportunità di soggiornare in una delle colorate e uniche “casitas”, tutte dotate di ampi patii attrezzati con barbecue e amaca, e di gustare le deliziose ricette tradizionali arubane con influenze belga e mediterranee proposte dal nuovissimo “The Coco Cafè”, che nel cuore della piantagione di cocco prepara piatti a base di ingredienti freschi e locali.

L’hotel è noto per promuovere e supportare itinerari e avventure fuori dai percorsi più battuti, e il content creator selezionato sarà invitato a condividere la propria esperienza con il team di marketing del Boardwalk, collaborando e dando vita insieme a nuove idee e progetti volti a sostenere un turismo lento, sostenibile e autentico.

Il Boardwalk Boutique Hotel ha già ospitato con successo il “Social Media Content Creator residency program” lo scorso anno, con Tess Gerdemann, alias @travelingxelmundo, che ha raccontato la sua esperienza ad Aruba in un aftermovie. L’hotel ha ricevuto una risposta estremamente positiva dai propri ospiti e follower, e si aspetta di trovare un nuovo talento che possa raccontare la bellezza dell’isola caraibica e delle esperienze che offre.

Il content creator selezionato dovrà creare contenuti che raccontino la sua vita quotidiana presso l’hotel e la sua esperienza ad Aruba, condividendo immagini e video sui social media. Questa è un’opportunità unica per i creator che desiderano vivere un’esperienza indimenticabile in un luogo paradisiaco e condividere la propria creatività con un pubblico globale.

Per candidarsi alla posizione, i content creator interessati devono compilareil modulo di candidatura disponibile online dal 1° maggio al 30 giugno, e il nome del candidato selezionato verrà annunciato il 7 agosto. Non è richiesta alcuna esperienza professionale specifica, ma i candidati devono dimostrare di avere un forte interesse per i viaggi e la fotografia, oltre a una buona conoscenza dei social media.

Il Boardwalk Boutique Hotel è un’ottima scelta per coloro che cercano una vacanza rilassante e autentica ad Aruba. L’hotel si trova in un’ex piantagione di cocco, circondato da una lussureggiante vegetazione tropicale, ed è lontano dal caos delle grandi città. Il personale dell’hotel è disponibile e cordiale, e gli ospiti possono godere di una vasta gamma di attività, tra cui escursioni a piedi, visite a siti storici e culturali, immersioni subacquee e sessioni di yoga.

Aruba offre numerosi luoghi da visitare, tra cui le spiagge di sabbia bianca e le acque cristalline del Mar dei Caraibi, il Parco Nazionale di Arikok, la capitale Oranjestad e i siti archeologici delle rovine indiane.

Se sei un content creator appassionato di viaggi e di social media, non perdere questa opportunità unica di diventare l’ambasciatore del Boardwalk Boutique Hotel ad Aruba e di raccontare al mondo la bellezza dell’isola caraibica. Candidati subito compilando il modulo di candidatura disponibile online e preparati a vivere un’esperienza indimenticabile ad Aruba!

LINK PER INVIARE IL MODULO DI RICHIESTA