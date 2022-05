Ultime corse per vincere un viaggio nella magia di Disneyland Paris

Ultimi giorni di concorso riservato a chi viaggia in Italia sulle Frecce

Trenitalia festeggia il 30° Anniversario di Disneyland Paris. La magia inizia già in viaggio, grazie a due carrozze del Frecciarossa 1000 personalizzato esternamente con colori e grafiche di Disneyland Paris. Mentre a bordo, gli ospiti più piccoli riceveranno una sorpresa di benvenuto a tema Disney.

Lanciato lo scorso aprile, resta ancora un ultimo weekend per partecipare al concorso instant win “Sfreccia a Disneyland Paris” del Gruppo FS, grazie al quale tutte le persone che viaggeranno in Italia sulle Frecce di Trenitalia fino a domenica 8 maggio potranno vincere premi per Disneyland Paris.



“Sfreccia a Disneyland Paris”: i premi in palio

In palio, fino a domenica 8 maggio:

8 pacchetti per 4 persone con soggiorno di 2 notti e 3 giorni a Disneyland Paris in albergo 4 stelle con pensione completa, ingresso al Parco Disneyland e al Parco Walt Disney Studios e un pranzo o una cena con i personaggi Disney; 4 biglietti A/R sul Frecciarossa Milano/Torino-Parigi e 4 Carte Regalo del valore di € 50,00 ciascuna;

32 pacchetti per 4 persone con soggiorno di 2 notti e 3 giorni a Disneyland Paris in albergo 4 stelle con pensione completa, ingresso al Parco Disneyland e al Parco Walt Disney Studios; 4 biglietti A/R sul Frecciarossa Milano/Torino-Parigi e 4 Carte Regalo del valore di € 50,00 ciascuna;

200 ingressi giornalieri per due persone al Parco Disneyland e al Parco Walt Disney Studios.

Per partecipare basta collegarsi al sito www.sfrecciaadisneylandparis.it e inserire il PNR del proprio biglietto (ogni PNR può essere utilizzato una sola volta).

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della partnership siglata da Trenitalia e Disneyland Paris, e conferma l’impegno della società di trasporto del Gruppo FS a favore delle famiglie con bambini che scelgono il treno per i propri spostamenti, lasciando a casa l’auto privata.

Il treno Frecciarossa 1000 personalizzato



Visitare Disneyland Paris in famiglia o con amici

Il viaggio in treno è l’occasione per poter visitare Disneyland Paris in famiglia o con gli amici.

Dall’apertura nel 1992 Disneyland Paris ha dato il benvenuto ad oltre 375 milioni di ospiti, diventando così la prima Destinazione turistica europea. Oggi i visitatori hanno a disposizione due Parchi, 7 Hotel e oltre 50 ristoranti a tema Disney.

Il 2022 è l’anno di festeggiamenti straordinari con il 30° Anniversario. Grazie a nuove attrazioni, spettacoli e parate, non mancheranno momenti magici e indimenticabili all’ombra del Castello della Bella Addormentata nel Bosco.