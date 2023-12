Ubriachi alla guida nel week end di Natale: ritirate patenti nella Marca

Week end di Natale all’insegna dell’alcool test nelle strade della Marca. I Carabinieri hanno intensificato i controlli nelle strade della Provincia: parecchie le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza.

TREVISO – A Riese Pio X, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 41enne della zona che, sottoposto ad alcoltest alla guida di autovettura, è risultato positivo con tasso pari circa a 2 gr./lt.. Patente di guida ritirata. Stessa sorte per un 32enne trevigiano che a Casale sul Sile in via Schiavonia, alla guida di autocarro, controllato da una pattuglia dell’Arma è risultato positivo a controllo alcolimetrico con tasso pari a circa 1 gr./lt..

Un 38enne sudamericano controllato alla guida di autovettura a Preganziol presentava valori all’alcoltest superiori a 2 gr./lt.. Oltre alla denuncia per guida sotto l’effetto dell’alcool, per lo straniero sono scattati il ritiro della patente di guida e il sequestro del veicolo. A Silea, in via Treviso, un 45enne della zona alla guida di una Nissan sottoposto da una pattuglia dell’Arma ad accertamento alcolemico, è stato riscontrato positivo con tasso superiore a 1.40 gr./lt. Patente di guida ritirata.

Controlli serrati anche nel Capoluogo, dove in Strada delle Corti un 45enne veneziano alla guida di autovettura di grossa cilindrata è risultato positivo all’alcoltest con tasso pari quasi a 1.90 gr./lt. Patente di guida ritirata.

Denunciato anche un 23enne moldavo che, fermato in auto la vigilia di Natale a Mogliano Veneto, è stato trovato in possesso di uno sfollagente telescopico di quasi 60 cm di lunghezza di cui e’ vietato il porto, di una carta di pagamento risultata rubata pochi giorni prima e di alcuni grammi di hashish. Lo straniero è risultato inoltre sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita.

“Pizzicato” e denunciato dai militari dell’Arma a Pieve del Grappa un 22enne al quale nel gennaio 2022 era stato notificato un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune indicato. Infine, nella nottata appena trascorsa, grazie alla segnalazione di un residente al “112” che lo aveva visto aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un’abitazione, un 23enne kosovaro è stato bloccato da una pattuglia di Carabinieri a Ponte di Piave. Lo straniero dovrà rispondere del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale essendo resasi necessaria la sua immobilizzazione forzata da parte dei militari dell’Arma che lo avevano raggiunto dopo breve inseguimento a piedi fra le abitazioni del piccolo centro del trevigiano.