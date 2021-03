Tutto il bello del pulito. Demolito edificio pericolante sul Terraglio

Finalmente ripulita ogni traccia del vecchio edificio pericolante che “campeggiava” sul Terraglio, nel cuore di Mogliano Veneto: una porta d’ingresso sulla Città d’arte assolutamente inadeguata.

Costruito dai soci della Soms, soc. operaia mutuo soccorso, nel ventennio era stato requisito dal Fascio. Successivamente era diventato il primo negozio Coop, con una rivendita di frutta. Per ultimo, era stato utilizzato, al secondo piano, dalla Banda cittadina e al piano terra come archivio del Comune.

Ora c’è chi vorrebbe realizzare una struttura in vetro da adibire come Punto Turistico e chi chiede che rimanga spazio vuoto per poter ammirare l’ edificio storico, nella foto, ex scuola media ora adibito ad uffici comunali.

Silvia Moscati

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti