Tú sí que Vax

AstraZeneca, Moderna, Pfizer ma non solo, “Habemus Vax”.

Fin dalla sua prima sortita il Coronavirus, poi diventato Covid-19, ha innescato un’idea fissa, un pallino vitale, il vaccino. Scienziati che pronosticavano dai due ai tre anni e che tutto andasse bene, poi il piede sulla frizione della ricerca, tanto lavoro giorno e notte con le previsioni che cambiano, e tutto si riduce fino ad arrivare all’annuncio il vaccino c’è.

Le 4 fasi di vaccinazione e le polemiche ad ogni pie’ sospinto.

Popolo di no vax, svarioni, distribuzioni al rallentatore in base ad età, categorie e fasce di rischio, è la madre di tutte le battaglie.

Itineri fino all’ultimo miglio con la conservazione ad alta temperatura, poi i richiami al 21esimo giorno e via. Medici che obiettano e si proiettano in gironi danteschi, di quelli tosti, rancorosi, quasi da abiura. Camice che si srotolano fino a mostrare il muscolo alla famosa iniezione davanti alle telecamere, è una sfilata di leader e gente comune quasi a dare l’esempio.

Poi, immancabili le varianti, una al giorno, dubbi e malcelate incertezze affiorano, come arpioni neolitici da caccia alle balene.

La vaccinazione di massa, facile a dire una tempesta perfetta da fare e mantenere. Arcuri che del Commissario porta la croce, ogni santo giorno in conferenza stampa caracolla, promette, mantiene e no, ma la questione è epocale.

Milioni di dosi per riprenderci tutto quello che ora sembra svanire. E tornare.

