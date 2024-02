Trump: “Non difenderò chi non paga la NATO dagli attacchi russi”

Trump ha sottolineato la necessità di pagamento da parte degli alleati e ha espresso scetticismo sulla protezione degli Stati membri che non contribuiscono finanziariamente alla NATO

USA. L’ex Presidente Donald Trump ha dichiarato agli alleati degli Stati Uniti durante un comizio tenutosi sabato che “incoraggerebbe” la Russia a fare ciò che vuole contro gli Stati che non finanziano la NATO.

Parlando davanti a una folla a Conway, South Carolina, Trump ha affermato:”La NATO era in difficoltà prima che arrivassi io,” ha detto: ‘Tutti devono pagare.’ Quindi gli è stato chiesto: ‘Se non paghiamo, ci proteggerai comunque?’ ‘Assolutamente no.’ ha risposto Trump.

“Uno dei Presidenti di un grande Paese ha chiesto: ‘Se non paghiamo e la Russia ci attacca, ci proteggerai?’ Ho risposto: ‘Non avete pagato? Siete in ritardo?’ Hanno risposto: ‘Sì, diciamo che è successo.’ “No non vi proteggerei. Anzi, li incoraggierei a fare ciò che vogliono,” ha detto Trump. “Devi pagare le tue spese,” ha aggiunto.

Le nazioni membro della NATO si sono impegnate ad aumentare i loro finanziamenti in un vertice del 2014 per affrontare l’aggressione russa. Anche se i finanziamenti diretti alla NATO sono aumentati da allora, non al ritmo necessario per raggiungere l’obiettivo stabilito nel 2014.

Gli Stati Uniti spendono attualmente una cifra intorno a 722 miliardi di dollari americani per la difesa. Una somma sostanzialmente doppia a quella investita da tutti gli altri paesi Nato messi insieme. L’Italia spende intorno ai 29 miliardi.

L’alleanza è principalmente rafforzata attraverso finanziamenti indiretti, ossia il denaro che le nazioni membro spendono per le loro forze armate, che potrebbero essere chiamate in caso di necessità. L’articolo 5 della NATO stabilisce che gli attacchi contro uno Stato membro devono essere considerati come attacchi contro tutti.

Le fazioni di estrema destra dei repubblicani statunitensi stanno cercando di ridurre o fermare i finanziamenti all’Ucraina. L’Ucraina, che cerca di aderire alla NATO, è impegnata da quasi due anni nella difesa dall’ attacco russo.

Sabato, Trump ha suggerito che il pacchetto di aiuti da 95 miliardi di dollari all’Ucraina e a Israele attualmente in discussione al Senato dovrebbe essere un prestito.

La NATO, acronimo di “North Atlantic Treaty Organization” (Organizzazione del Trattato dell’Atlantico Nord), è un’alleanza politico-militare intergovernativa di stati democratici situata principalmente in Europa e in America del Nord. Fondata il 4 aprile 1949, la NATO ha lo scopo di promuovere la sicurezza e la difesa dei suoi membri attraverso la cooperazione militare e politica.

Il tema della difesa comune è di grande attualità e su questo argomento emergono diverse opinioni. E’ importante mantenere un apparato di difesa europeo forte.

Tuttavia, va sottolineato che già facciamo parte della NATO, e pertanto se si propone la creazione di un esercito europeo, questo sarebbe una duplicazione delle funzioni della NATO. L’equilibrio tra gli interessi europei e americani all’interno della NATO è però fondamentale per garantire la stabilità e la sicurezza dell’Alleanza atlantica.

Aumentare il contributo economico alla NATO potrebbe garantire una maggiore voce e autonomia decisionale per l’Europa ma allo stesso tempo è importante riconoscere che un’alleanza militare comporta anche un impegno reciproco. Il miglior modo per rafforzare complessivamente l’Alleanza atlantica è quindi costruire un equilibrio tra il lato americano e quello europeo, sebbene ciò richieda investimenti significativi nella difesa.

Al momento gli Stati Uniti sono coloro che finanziano maggiormente la NATO e che quindi detengono un maggiore potere decisionale all’interno della stessa.

Per riequilibrare tale bilanciamento sarebbe importante per gli stati europei investire nella difesa per garantire libertà e sovranità. Opporsi all’investimento mette a rischio la nostra sicurezza e la nostra posizione nel contesto mondiale.