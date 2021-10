Treviso, tra botteghe storiche e tradizioni

Una proposta del tutto nuova, per conoscere la realtà cittadina grazie attraverso il suo tessuto economico, scoprendo una Treviso in cui commercio fa rima con storia e tradizione.

È questa la nuova tematica che, per tutto il mese di ottobre, accompagnerà le visite guidate organizzate da Ufficio IAT Treviso centro (UNPLI Treviso).

In particolare, nel prossimo fine settimana, in occasione della Tiramisù World Cup l’appuntamento sarà doppio: sabato 9 e domenica 10 ottobre, infatti, l’appuntamento sarà dedicato anche alla storia del dolce trevigiano più famoso del mondo e dello storico locale dove fu inventato.

Inoltre, il tour terminerà in Piazza dei Signori, dove si terrà la sfida tra non-professionisti, in gara per realizzare il tiramisù più buono.

La tematica del mese di ottobre fa parte di un progetto più ampio curato da UNPLI Treviso per il Distretto del Commercio Urbecom del Comune di Treviso sulle Botteghe storiche ed i luoghi della tradizione a Treviso.

Un patrimonio tutto da valorizzare, un’esperienza che regalerà ai visitatori un nuovo tassello della storia trevigiana.

Appuntamenti in programma:

Sabato 9 ottobre, ore 15.00

Domenica 10 ottobre, ore 15.00

Sabato 16 ottobre, ore 15.00

Sabato 23 ottobre, ore 15.00

Info utili:

La partenza è dall’Ufficio IAT Treviso centro in Piazza Borsa.

La durata dei tour è di circa 2 ore.

Costo: 8 € intero, 6 € ridotto (6-14 anni).

Prenotazione obbligatoria: IAT Treviso centro – tel. 0422.595780 – [email protected]