Treviso, Istituto Comprensivo Coletti. Tornare a giocare, prima della scuola

Tornare a giocare, prima della scuola

Dal 1 settembre per i bambini dell’Istituto Comprensivo Coletti parte un laboratorio dedicatal gioco, o per rivedersi e stare insieme prima della ripresa delle lezioni

Da martedì 1° a giovedì 10 settembre 2020, ore 15.30 – 17.30

Giardino della Scuola Primaria Collodi, via Mantiniero 29, Treviso

L’istituto Comprensivo Coletti e la cooperativa La Esse propongono il laboratorio Tornare a giocare prima della scuola.

L’iniziativa si svolge dal 1 al 10 settembre 2020, dal martedì al giovedì, ore 15.30-17.30, nel giardino della Scuola Primaria Collodi, nel quartiere di San Liberale a Treviso.

Le bambine e i bambini dai 6 ai 10 anni che frequentano le scuole Coletti potranno incontrarsi e stare di nuovo insieme all’aperto, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, con la presenza degli educatori. Ogni pomeriggio il laboratorio dà spazio al movimento e all’espressione creativa attraverso giochi di gruppo, come quattro cantoni o palla La realizzazione del laboratorio è possibile grazie al progetto Kepler 5-14, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e ha l’obiettivo di supportare il prossimo rientro a scuola in questo tempo che ha messo alla prova adulti e minori, attraverso la dimensione ludica.

«Crediamo nell’importanza di far incontrare i bambini in un contesto diverso dall’aula scolastica, positivo e informale, più ludico che didattico, che favorisca e rafforzi la relazione dopo i mesi trascorsi in lontananza forzata, come la situazione del gioco – afferma Simonetta Mazzetto, coordinatrice del progetto dell’IC Coletti – Insieme agli educatori. abbiamo pensato che potesse essere di aiuto preparare i bambini al rientro in classe e alla socialità, creando occasioni per incontrarsi di nuovo e a giocare insieme, e nello stesso tempo comprendere le regole dello stare in gruppo e le nuove regole legate alla prevenzione che faranno parte della loro quotidianità».

Il laboratorio è aperto ad un massimo di 30 bambini e il lavoro sarà strutturato per gruppi ristretti e per le diverse fasce di età, con il coordinamento degli educatori di La Esse. La partecipazione è obbligatoria per i tre giorni della prima, della seconda o di entrambe le settimane, non per il giorno singolo. Iscrizione obbligatoria entro giovedì 27 agosto.

Informazioni e partecipazione

La Esse, Stefania Visentin, Tel. 3332814607 – [email protected]

