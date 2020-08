Lidoro e Pietrina sposi a San Nicoletto e nasce il Principato della Laguna di Venezia

Pranzo di nozze il 28 agosto ore 20:00 al Pachuka del Lido con Mitilla

Lidoro è il principe del Lido, Malamocco e Alberoni che sposa Pietrina la regina di Pellestrina, San Pietro in Volta e Portosecco per dar vita al Principato della Laguna di Venezia.

Prende vita la storia immaginaria del Principato di Venezia con i primi due personaggi griffati dal leone di Oro Benon, cioè il tipico modo della parlata veneziana, vale a dire parlare molto bene del Lido Isola d’Oro.

Venezia è viva, Venezia è creativa grazie all’eccellente matita dell’autore Valerio Held, fumettista veneziano che interpreta e traduce in immagini l’idea del neo comitato per il marketing territoriale Lido Oro Benon. L’impegno è quello di sensibilizzare il territorio allo sviluppo sostenibile per promuovere le comunità che compongono il meraviglioso arcipelago lagunare di Venezia.

Obiettivo creatività per l’innovazione della promozione territoriale e lo si vede anche nel bouquet di Pietrina, impreziosito dalle variopinte murrine uscite dalle fornaci grazie alle abili mani dei maestri del vetro di Murano. Il bouquet è racchiuso dai merletti ricamati con il tombolo a Burano e Pellestrina. Nel volto della sposa gioiosa spiccano gli orecchini con le cozze eccellenti di Mitilla (v. immagini allegate).

L’enogastronomia, l’ospitalità e i prodotti ittici del Principato della Laguna di Venezia sono esaltati dal valore del km zero, nonché arricchiti dalla fragranza del miele del Doge creato dalle api di Sant’Erasmo che sorreggono il velo nuziale della regina Pietrina.

Giornalisti e operatori della comunicazione sono invitati al pranzo di nozze cozza lover con Mitilla che si terrà il 28 agosto ore 20:00 presso il Pachuka del Lido di Venezia.

