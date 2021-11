Treviso. “Forma, Materia e Colore”. Mostra bagnata, mostra fortunata

Inaugurata a Treviso domenica mattina 14 novembre, tra la pioggia e qualche timido raggio di sole, la mostra intitolata “FORMA, MATERIA E COLORE” dedicata agli artisti Bruna Sordi e Giovanni Benetton, vincitori rispettivamente per la sezione pittura e scultura del primo premio Arte Fiera Dolomiti 2021 di Longarone (BL).

A due passi dal centro di Treviso sorge Villa Quaglia, una costruzione caratteristica di impronta ottocentesca con una grande barchessa ed un ampio parco verde, denominato parco delle sculture. In questo suggestivo contesto si è svolta la presentazione a cura del curatore Franco Fonzo e della dott.ssa Serenella Minto di una particolare mostra che ha voluto unire ed avvicinare due aspetti dell’arte come la pittura e la scultura, il mondo del colore e quello del bianco e nero. Una pittura che prende spunto dalla realtà, dalla natura e che l’artista Bruna Sordi interpreta attraverso le sensazioni , tutti e 5 i suoi sensi, i segni che sono dentro di lei, rielaborandoli e mettendoli in pratica attraverso le tecniche di una pittura materica che accosta i colori come una sinfonia musicale, e le sculture di Giovanni Benetton che desiderano fortemente spiritualizzare la materia, entrarne in contatto piegandola a quella che è la capacità umana di progettare qualcosa attraverso disegni, schizzi e riuscire attraverso elucubrazioni mentali unite alla tecnica a plasmare la sua materia creando un’opera artistica personale ed unica.

Presente in rappresentanza dell’amministrazione comunale l’assessore Davide Canfora che ha molto apprezzato l’evento e ha addirittura rilanciato proponendo di organizzare in collaborazione con l’associazione webartmostre un festival di qualche giorno che porti le opere degli artisti del nostro territorio all’interno di locali tipici ed attività commerciali della città.

A conclusione dell’intervento la Dott.ssa Minto ha augurato ad entrambi gli artisti un grande futuro per le sperimentazioni che stanno mettendo in atto e di Giovanni Benetton, in particolare, nonostante si percepisca la forte presenza ed influenza del padre Toni che è stato indubbiamente uno tra i più grandi artisti e scultori della seconda metà del ‘900, ha sottolineato il forte carattere e la particolare tecnica che è riuscito ad elaborare con la sua personalità e si è sbilanciata presagendo ed affermando “che sarà un altro grande scultore che tutti noi ci meritiamo”.

Antonella Melioli

La mostra resterà aperta fino al 26 novembre dalle ore 15.00 alle 19.30 escluse le domeniche.

