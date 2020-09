TREVISO DIVENTA CAPITALE DEL NOIR EUROPEO CON

IL FESTIVAL TREVISO GIALLO

dal 24 al 27 settembre 2020 al Museo Bailo di Treviso

GIOVEDÌ 17 settembre 2020, alle 12.00,

la presentazione a Palazzo Rinaldi, Sala degli Arazzi, Sede del Municipio di Treviso,

la seconda edizione del Festival Treviso Giallo

Sarà aperta al pubblico, dal 24 settembre al 4 ottobre la Mostra dedicata a Diabolik

Gratuita dal 24 al 27 settembre 2020

a pagamento dal 28 settembre al 4 ottobre 2020

Treviso Giallo è il primo festival letterario che affronta con taglio scientifico il genere letterario

giallo e noir: uno strumento straordinario per raccontare e comprendere la realtà

contemporanea. Dopo il successo registrato nel 2019, la seconda edizione doveva svolgersi a marzo,

ma l’emergenza Covid -19 ha fatto slittare l’appuntamento che sarà ospitato dal 24 al 27 settembre

2020 al Museo Bailo di Treviso e in alcune città della Marca Trevigiana. «Siamo stati entusiasti della

risposta da parte degli autori e degli scrittori. Dopo il lockdown temevamo molte defezioni, invece hanno

tutti riconfermato la loro presenza – spiega l’organizzatrice Lisa Marra – È un bellissimo segnale di

fiducia e di voglia di ricominciare da parte di tutti».

Giovedì 17 settembre 2020, alle ore 12.00, si svolgerà la presentazione a Palazzo Rinaldi, Sala

degli Arazzi, sede del Municipio di Treviso. Saranno presenti: Mario Conte, Sindaco della Città di

Treviso, Lavinia Colonna Preti, Assessore ai Beni Culturali e Turismo del Comune di Treviso,

Federico Caner, Assessore alla programmazione, fondi UE, turismo, commercio estero della Regione

del Veneto, Pierluigi Granata, Comitato scientifico Festival Treviso Giallo, Lisa Marra, Responsabile

organizzativa Festival Treviso Giallo, Matteo Strukul, associazione Sugarpulp

Il Festival, www.trevisogiallo.it, aperto al pubblico con ingresso gratuito fino a esaurimento posti,

(sono rispettate tutte le norme Anti Covid 19 vigenti) con obbligo di prenotazione, è unico nel suo

genere in ambito nazionale per l’impostazione scientifica che lo caratterizza e offre un

approfondimento del genere giallo e noir che lo proietta a fianco dei maggiori festival europei.

Saranno quattro giorni d’incontri, tavole rotonde, presentazioni di libri attraverso interviste di

approfondimento all’autore, tavole rotonde, alle quali parteciperanno scrittori, giornalisti, sociologi,

criminologi, investigatori, magistrati, psicologi, psichiatri. In concomitanza con il festival sarà

realizzata una mostra artistica dalla tematica noir e avranno luogo una specifica proiezione

cinematografica e un concerto a tema. Inaugurata in questa seconda edizione anche la collaborazione

con l’associazione Sugarpulp, di cui è direttore artistico lo scrittore Matteo Strukul.

Saranno ospitate presentazioni di scrittori nazionali e stranieri di fama internazionale. Tra gli ospiti

attesi: Mariolina Venezia presente in TV con la fiction “Imma Tataranni”, Nicolai Lilin autore di

“Educazione Siberiana” e attivo ambientalista internazionale, Loriano Macchiavelli di cui

ricordiamo il libro “Strage”, Andrea Carlo Cappi con il suo “Fenomenologia di Diabolik”, Andrea

Molesini autore de “Dove un’ombra sconsolata mi cerca”, Piergiorgio Pulixi vincitore del Premio

Scerbanenco 2019, Andrea Vitali con “Il metodo del dottor Fonseca”, Fulvio Ervas, Tullio

Avoledo, Pablo Trincia con il podcast “Buio” e molti altri.

Si inaugura il gemellaggio con la Germania che vedrà un interessante confronto nell’incontro “Giallo

versus Krimi”, ne parleranno il dott. Diego Marani, presidente del Centro per il Libro e la Lettura

del Ministero, l’editor Thomas Wörtche e Johannes Groschupf vincitore del Deutscher Krimi Preis

2019, insieme al prof. Elvio Guagnini, all’editore Jacopo De Michelis della Marsilio e a Piergiorgio

Pulixi.

Il Festival, giunto alla sua seconda edizione, si distingue per il taglio scientifico grazie all’opera del

Comitato scientifico presieduto dal prof. Elvio Guagnini, ed è organizzato dall’Accademia Veneta

assieme al Comune di Treviso, con il Patrocinio della Regione del Veneto, del MiBACT, dell’Ufficio

italiano del Consiglio d’Europa, del Consolato della Repubblica Federale Tedesca, della

Provincia di Treviso, della Camera di Commercio di Treviso/Belluno/Dolomiti, della Fondazione

Marca Treviso, dell’O.G.D., di Confcommercio Treviso, della Confartigianato Imprese Marca

Trevigiana, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, dell’Università di Padova, dell’Università di

Trieste, dell’Università IULM Milano e dell’Università dell’Aquila, l’Ordine dei Giornalisti del

Veneto.

«L’obiettivo del Festival – ha affermato Pierluigi Granata, del Comitato scientifico del Festival Treviso

Giallo – è di valorizzare con un approccio accademico, che abbraccia unitariamente più discipline

scientifiche, il genere letterario giallo e noir, nelle sue declinazioni peculiari. Infatti, Treviso Giallo ha la

finalità di creare un preciso percorso metodologico che consente di fornire al pubblico una nuova chiave

di lettura e interpretativa della letteratura “gialla” e “noir”, tesa soprattutto a far recepire quanto il

suddetto genere sia uno strumento privilegiato di analisi della società contemporanea».

Festival Treviso Giallo si presta a divenire il nuovo punto di riferimento per il genere letterario giallo e

noir a livello nazionale e non solo. L’organizzazione dell’Accademia Veneta e il Comune di Treviso sono

riuscite a chiudere una importante collaborazione: Treviso ospiterà la prima Mostra nazionale

dedicata a Diabolik, dal titolo “Giallo e Fumetto”, proprio in vista dell’uscita, prevista in dicembre,

del film dei Manetti Bros, dedicato al celebre personaggio (protagonista maschile nei panni di

Diabolik sarà Luca Marinelli, Coppa Volpi al Festival del Cinema di Venezia 2019). Diabolik è uno dei

mostri sacri del fumetto italiano che, nato nel 1962 dalla penna delle sorelle Giussani, continua ad

affascinare un vasto pubblico di lettori. Dal 24 settembre al 1 ottobre sarà allestita al Museo Bailo, in

pieno centro città, una mostra dedicata a Diabolik.

Quest’anno entra a far parte di Festival Treviso Giallo anche la Marca Trevigiana e alcuni importanti

appuntamenti saranno organizzati nelle principali librerie di Conegliano, Oderzo, Montebelluna e

Castelfranco

