Treviso. Carbinieri denunciano un uomo per detenzione armi e droga

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Treviso hanno deferito in stato di libertà un 30enne trevigiano, incensurato. Il controllo nei confronti del medesimo ha consentito di recuperare un grosso quantitativo di farmaci dopanti di provenienza estera, contenenti principi attivi come oxandrolone, testosterone, metenolone e somatropina, oltre a un bilancino di precisione. Inoltre, sempre nella disponibilità del medesimo, gli operanti rinvenivano sostanza stupefacente del tipo cocaina per complessivi gr. 5, una carabina non denunciata e di non libera vendita e 3 coltelli a serramanico. Il tutto veniva posto sotto sequestro e segnalato all’Autorità Giudiziaria, alla quale l’uomo è stato deferito per i reati di ricettazione, detenzione di sostanze stupefacenti, porto di armi o oggetti atti ad offendere e detenzione abusiva di armi.