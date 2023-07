Trenino turistico ‘deraglia’ a Eraclea

Poco prima delle 22 di questa sera, l’ultimo vagone dell’attrazione turistica che percorre il lido di Eraclea, si è rovesciato sul lato sinistro, causando la caduta delle persone a bordo.

Subito sono stati chiamati i soccorsi e tre ambulanze sono prontamente arrivate in via Livenzuola, alla rotonda della fermata degli autobus ATVO, luogo dell’incidente.

Anche Carabinieri e Vigili del Fuoco, delle stazioni di San Donà di Piave, sono subito intervenuti.

Il Sindaco di Eraclea Nadia Zanchin si è recata sul luogo dell’incidente per verificare di persona lo stato dei feriti. A quanto pare sarebbero 11 le persone che hanno subito contusioni, subito medicate dal personale del Suem; due sembra siano state condotte in ospedale per accertamenti e maggiori cure.

Ancora tutta da valutare la dinamica dell’incidente; in quel tratto di percorso, il trenino compie un ampio giro e forse un piccolo avvallamento o qualche altro elemento possono aver causato l’improvviso sbandamento.

Sono molti anni che questa attrazione “gira” per Eraclea Mare, e nessuno ricorda di alcun incidente.