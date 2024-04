Tremendo terremoto a Taipei

Un violento terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la costa orientale di Taiwan. É il più forte degli ultimi 25 anni

Il sisma, secondo l’Istituto geofisico statunitense Usgs, è stato localizzato a 18 km a sud-est di Hualien City, a circa 155 km a sud della capitale Taipei, ad una profondità di 34,8 km.

Dopo la prima scossa ce ne sono state altre 58 di assestamento, nove delle quali misurate tra magnitudo 5 e 6. Altre due hanno superato la magnitudo 6 secondo i dati del Centro sismologico Cwa. Lo riporta Il Taipei Times.

Il terremoto di questa mattina è stato avvertito in tutta Taiwan, poiché il sisma è stato poco profondo, ha spiegato il direttore del Cwa Wu Chien-fu.

Fino ad ora sono state registrate 100 scosse di assestamento, dato emerso durante una conferenza stampa dal centro operativo centrale d’emergenza.

Misure immediate

L’esercito verrà impiegato nelle operazioni di salvataggio dei cittadini intrappolati tra le macerie degli edifici crollati o danneggiati, lo ha affermato la presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen. La presidente ha esortato le agenzie centrali di Taipei a mantenere i contatti con i governi locali. Inoltre, ha chiesto ai residenti di prestare attenzione agli aggiornamenti delle autorità ed evitare di prendere ascensori, data la serie di scosse ancora in corso.

Le scuole sono state immediatamente evacuate, molti bambini hanno indossato caschi da motocicletta per proteggersi da oggetti caduti. Il servizio ferroviario è stato sospeso in tutta l’isola di Taiwan, che conta oltre 23 milioni di persone. Anche le corse della metropolitana di Taipei sono state interrotte.

Taipei, città con grattaceli a prova di terremoto

Tutta l’isola di Taiwan è costruita con sistemi antisismici. In particolare, il famoso grattacelo Taipei 101 è tra i 10 edifici più sicuri per questi casi.

Taipei 101 è un edificio costruito per resistere a ogni tipo di terremoto. Ha una gigantesca palla d’acciaio che oscilla come un pendolo per controbilanciare terremoti e tifoni. Sospesa ai piani superiori del grattacielo ispirato alla pagoda, è una sfera di 660 tonnellate, larga 5,5 metri e larga 5,5. Praticamente si tratta di un “ammortizzatore di massa sintonizzato”.

Il suo design limita il movimento della torre di 508 metri di altezza vicino a una linea di faglia. Decine di colonne d’acciaio, così come otto mega colonne piene di calcestruzzo all’interno di Taipei 101 creano un telaio robusto, rinforzato da tralicci di sostegno.

Gli ingegneri ne hanno rinforzato le fondamenta spingendo centinaia di pali spinti in profondità nella roccia sottostante. Sono sicuri che Taipei 101 resisterà anche ai terremoti più forti dei prossimi 2.500.