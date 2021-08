Tre serate di teatro in campo San Polo a Venezia dal 29 al 31 agosto.

Al via la prenotazione dei biglietti E’ sempre una bella stagione dal 29 agosto arriva in campo San Polo a Venezia. Sono tre le serate di teatro sotto le stelle organizzate dal Settore Cultura del Comune di Venezia per concludere l’estate in compagnia in una location unica. Si inizia domenica 29 agosto alle 21 con l’Accademia Musicale G. Verdi di Venezia in collaborazione con Theama Teatro e CMT Musical Theatre Company che portano in scena Una bionda in carriera: è la libera interpretazione di Legally Blonde – il musical, music by L. O’Keefe and N. Benjamin che ha come principale protagonista la studentessa californiana Elle Woods. Che cosa ci fa una ragazza, che ama la moda e vestirsi di rosa in ogni occasione, ad Harward? Naturalmente è l’amore che la spinge ad uscire dal suo mondo dorato e frivolo per mettersi a confronto con una realtà completamente diversa dalla sua, ma le difficoltà sono molte e rischiano di farla tornare a casa sconfitta. Quello che salva la nostra bionda eroina sono gli incontri e le amicizie che riesce a stringere grazie al suo carattere solare e che, a dispetto degli ostacoli, riusciranno ad aiutarla a coronare il suo sogno. Lunedì 30 agosto alle 21 è invece il turno dell’attrice Lucrezia Lante della Rovere con lo spettacolo L’uomo dal fiore in bocca di Luigi Pirandello. Una serata di teatro che parla di amore come racconta la compagnia teatrale: “basta scambiarsi un bacio per sentire lo stesso gusto della vita? Basta avvicinare le labbra al proprio amore per sentirne il sapore? Basta sciacquarsi la bocca con il presente per non sentire più il sapore persistente del passato? La vita è ingorda, non ti lascia che i resti da assaporare ci sono ricordi il cui gusto rimane tutta la vita e non c’è spazio per altro. Solo per l’immaginazione. E a Lei, la Donna Vestita di Nero, la moglie dell’Uomo dal Fiore in Bocca è l’unica cosa che è rimasta “attaccarsi così, con l’immaginazione alla vita”. I suoi occhi così dentro e così attaccati a lui, da non volerlo far andare via. Non ancora. Quante domande ci vogliono per sollevare un peso dal cuore? Quante risposte non dobbiamo trovare per amare un dettaglio? Noi Abbiamo dato voce a quella donna muta e dolorante, quella Donna Vestita di Nero che Pirandello ci ha fatto intravedere solo dietro a quel cantone”. L’ultima serata è programmata per martedì 31 agosto, sempre alle 21, con Decamerock: il nuovo spettacolo di Massimo Cotto con musiche dal vivo di Francesco Santalucia sul palco assieme ad Ermanno Maria Giovanardi e Chiara Buratti. Oltre ad essere un piccolo omaggio a L’ultimo giorno di sole dell’amico Giorgio Faletti, è una narrazione in cui il rock è senso epico e tragico della quotidianità, non solo uno stile musicale. Ogni utente può prenotare due biglietti a partire da cinque giorni prima della data dello spettacolo sul sito, www.culturavenezia.it L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS) come da Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105. Sono esonerati dall’obbligo i bambini sotto i 12 anni.