Trasfusioni di sangue, salvati 1.800 italiani al giorno nel 2022

VENEZIA – In Italia i donatori di sangue sono circa 1.650.000: nel 2022 sono state effettuate 2.800.000 trasfusioni, che hanno permesso di salvare la vita, ogni giorno, a 1.800 persone.

Questa sera vedremo per l’ultima volta i palazzi comunali di Ca’ Farsetti e Ca’ Loredan di Venezia, oltre al Municipio e alla Torre civica di Mestre, illuminati di rosso. Il Comune di Venezia aderisce infatti alla campagna dell’Avis “Mi illumino del dono”, promossa in occasione della “Giornata mondiale del Donatore di sangue” che si è celebrata martedì 14 giugno, nella ricorrenza della nascita di Karl Landsteiner, colui che scoprì i gruppi sanguigni e co-scoprì il fattore Rh.

La giornata è stata istituita nel 2005 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e nasce per sensibilizzare sull’importanza che i donatori di sangue, volontari, periodici, non retribuiti, rivestono per coloro che necessitano di trasfusioni sicure.