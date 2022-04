Tornano i Guardians, gli angeli del decoro

Tornano in azione gli “angeli del decoro” in Piazza San Marco e, diversamente dagli anni scorsi quando prendevano servizio con l’avvio dell’estate, lo fanno entrando in attività già dal weekend di Pasqua.

I Guardians stamattina, venerdì 15 aprile, hanno partecipato a un briefing formativo prima nella sede della Polizia locale di San Marco e poi in piazza. Avranno il compito di orientare i visitatori presenti in area marciana informandoli, anche attraverso materiale illustrativo in più lingue, sulle buone pratiche da tenere per rispettare e tutelare la città e sui comportamenti vietati, in costante collegamento con Polizia locale e Smart Control Room.

Il servizio sarà attivo venerdì, sabato, domenica e festivi fino al 28 maggio per poi, in concomitanza con l’inizio del Salone Nautico, diventare giornaliero.