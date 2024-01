Torna “Musei in Festa”, le date del 2024

A partire da domenica 21 gennaio torna l’iniziativa promossa da Fondazione Musei Civici di Venezia e il Comune rivolta ai residenti della Città Metropolitana.

VENEZIA – I Musei Civici di Venezia rinnovano, anche per quest’anno, uno degli appuntamenti più attesi: i “Musei in Festa”.

Domenica 21 gennaio sarà la prima di una serie di giornate ad ingresso gratuito per tutti i residenti dei 44 comuni della Città Metropolitana, più Mogliano Veneto, nel patrimonio veneziano: da Palazzo Ducale al Museo Correr, da Ca’ Pesaro al Museo di Palazzo Mocenigo, dal Museo del Vetro di Murano al Museo del Merletto di Burano, dalla Casa di Carlo Goldoni al Museo di Storia Naturale e poi il Museo di Palazzo Fortuny e poi Ca’ Rezzonico, il Museo del Settecento Veneziano (restaurato e riaperto al pubblico lo scorso anno, con un rinnovato spazio bookshop, caffetteria, baby pit stop e Spazio Settecento – MUVE FOR ALL, sempre aperto, sempre accessibile e gratuito).

Oltre alle esposizione permanenti, il biglietto d’ingresso comprende l’accesso alle esposizioni temporanee.

Per esempio, fino al 13 febbraio, sarà possibile visitare gratuitamente (previa registrazione) una delle mostre più attese – CHAGALL. Il colore dei sogni – allestita al Centro Culturale Candiani di Mestre.

I prossimi appuntamenti confermati sono: domenica 18 febbraio, domenica 10 marzo, giovedì 4 aprile, giovedì 23 maggio e giovedì 13 giugno. Non è richiesta la prenotazione.

I 44 comuni della Città Metropolitana, i cui residenti avranno diritto alla gratuità, sono: Annone Veneto, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Caorle, Cavallino-Treporti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cinto Caomaggiore, Cona, Concordia Sagittaria, Dolo, Eraclea, Fiesso d’Artico, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Fossò, Gruaro, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Musile di Piave, Noale, Noventa di Piave, Pianiga, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d’Altino, Salzano, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Teglio Veneto, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo, a cui si aggiunge anche Mogliano Veneto.