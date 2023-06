Tigotà, 550mila euro per l’Emilia-Romagna

Il presidente Tiziano Gottardo ha voluto aiutare la terra colpita dall’alluvione, dove ha anche alcuni punti vendita. I fondi sono stati raccolti grazie alla solidarietà dei clienti e dei dipendenti, che hanno contribuito con almeno 1 euro in cassa.

La somma ricavata è stata raccolta grazie alla solidarietà dei clienti e dei dipendenti di Tigotà, catena di prodotti per la casa e la persona, che hanno contribuito con almeno 1 euro in cassa in tutti i 688 negozi sul territorio nazionale.

A questa cifra si aggiungono altri 30mila euro che l’azienda ha destinato ai propri collaboratori che vivono nelle aree alluvionate, anche sotto forma di bonus welfare.

“Ho visto di persona i danni causati dall’alluvione e ho voluto fare qualcosa per aiutare”, dice Tiziano Gottardo, presidente di Tigotà. “Anche noi siamo stati coinvolti direttamente, avendo alcuni punti vendita nelle zone colpite”. Per questo abbiamo deciso di devolvere la cifra raccolta alla Regione Emilia-Romagna, che ci ha garantito la massima trasparenza sull’utilizzo dei fondi. Vogliamo essere vicini a una terra che soffre e che ha bisogno del sostegno di tutti”.

La donazione sarà versata all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna, che pubblicherà il dettaglio di ogni singolo contributo.

Inoltre, all’interno dell’azienda si è scatenata una vera e propria ondata di solidarietà: molti collaboratori e collaboratrici, provenienti da varie parti d’Italia, si sono offerti di andare in Romagna per alcuni giorni per aiutare i colleghi che hanno avuto la casa allagata e per sopperire alla mancanza di personale nei negozi.

“Sono orgoglioso delle oltre 5000 persone straordinarie che lavorano con noi” – conclude Tiziano Gottardo – li ringrazio tutti perché hanno dimostrato un grande spirito di appartenenza e solidarietà. Hanno aiutato persone che hanno perso tutto in un attimo. Queste azioni solidali mi commuovono”.