Tennis tavolo, primi verdetti per la Polisportiva Treviso

Sofia Valotto argento nel doppio ai campionati giovanili; la squadra maschile promossa in B1.

Tempi di primi verdetti in casa Polisportiva Treviso. Ai campionati italiani giovanili, svoltisi a Terni, spicca l’argento nel doppio femminile Juniores di Sofia Valotto, classe 2003, atleta di punta (cresciuta nella società di Tennis Tavolo di Noale ed approdata giovanissima a Treviso) del settore femminile della compagine trevigiana. La giovane ha giocato in coppia con la veronese Carlotta Endrizzi, sbaragliando le avversarie e dovendosi arrendere solamente in finale contro le fortissime giocatrici del Tennistavolo Castelgoffredo, da sempre società di primo livello del panorama nazionale.

La squadra femminile di serie B, composta da Sofia Valotto, Chiara Visentin e Alessia Ortile, dopo aver primeggiato nella regular season si è dovuta arrendere ai playoff, giocati sempre a Terni, contro le esperte giocatrici del Ciatt Patro, mancando così la promozione in A2. Risultato, secondo i dirigenti trevigiani, assai bugiardo visti i valori in campo.

È ormai matematica, invece, la promozione in B1 della squadra maschile, composta dall’ex nazionale Federico Pavan, Samuele Bianchin e dai giovani Samuele Traldi e Massimiliano Benvegnù. Si sono invece dovuti arrendere Davide Poloniato, Stefano Borin e Simone De Vito, giocatori dell’altra squadra capitata in girone di ferro che vedeva schierati atleti schierati negli anni scorsi nella prima serie nazionale.

Sabato 21 maggio saranno sette gli altri della Polisportiva Treviso impegnati ai campionati italiani di categoria in programma a Riccione.