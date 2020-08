Teatro Mario Del Monaco | Treviso. Don Chisciotte. Tragicommedia dell’arte

Teatro Mario Del Monaco | Treviso 28>29 agosto – ore 19.00. Don Chisciotte. Tragicommedia dell’arte Tra duelli, salti, lazzi e capriole al Teatro Mario Del Monaco va in scena la storia del celebre Cavaliere della Mancia con la compagnia StivalaccioTeatro Dopo il successo al Castello Carrarese di Padova, tra duelli, salti, lazzi e capriole il 28 e il 29 agosto l’esilarante spettacolo Don Chisciotte. Tragicommedia dell’arte della compagnia StivalaccioTeatro va in scena al Teatro Mario Del Monaco di Treviso. Una co-produzione del Teatro Stabile del Veneto e di Stivalaccio inserita nel cartellone “Tutti i gusti del teatro” che dopo mesi di chiusura dei teatri dovuti all’emergenza Covid riporta lo spettacolo dal vivo nella città patavina, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, dalla sanificazione al distanziamento dei posti, all’obbligo di mascherina. Lo spettacolo Un successo decretato a furor di popolo quello di questo spettacolo capace di mischiare generi che pescano dalla tradizione, dal teatro d’attore alla commedia dell’arte, rileggendoli con originalità grazie al carisma straordinario degli interpreti della compagnia vicentina. Gli attori Michele Mori e Marco Zoppello, accompagnati dalla musica suonata dal vivo da Enrico Milani, portano in scena la storia del romanzo di Cervantes vestendo i panni di due improbabili saltimbanchi, Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni, che salgono sul palco per raccontare di come sono sfuggiti dalla forca grazie a Don Chisciotte, a Sancho Panza ma soprattutto grazie al pubblico. A partire dall’ultimo desiderio dei condannati a morte prendono così il via le avventure di una delle coppie comiche più famose della storia della letteratura, filtrate dall’estro dei due personaggi che arrancano nel tentativo di procrastinare l’esecuzione, tra mulini a vento ed eserciti di pecore. In una rappresentazione esilarante le parole del Don Chisciotte della Mancia si mescolano così a quelle di mostri sacri come Cecco Angiolieri, Pulci, Dante, Manzoni, Ruzante, De la Barca, Fo e tanti altri. Teatro Mario Del Monaco | Treviso 28>29 agosto Ore 19.00 DON CHISCIOTTE Tragicommedia dell’arte soggetto originale Marco Zoppello elaborazione dello scenario Carlo Boso e Marco Zoppello interpretazione e regia Marco Zoppello e Michele Mori musica dal vivo Enrico Milani costumi e fondale Antonia Munaretti maschere Roberto Maria Macchi disegno luci Matteo Pozzobon consulenza artistica Carlo Boso produzione Teatro Stabile del Veneto, Stivalaccio Teatro