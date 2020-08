Teatro, comicità e cinema: gli eventi in programma dal 10 al 16 agosto tra laguna e terraferma

La settimana di Ferragosto propone numerosi eventi in città, spaziando dal cinema al teatro, dalla comicità alla musica e al “glamour” del Lido.

Le proposte del Settore Cultura

Continuano gli appuntamenti estivi di Cinemoving e Cinema Sotto Le Stelle, le due rassegne del Settore Cultura che illuminano le sere veneziane, dalla terraferma al centro storico alle isole.

Questa settimana, in piazza Mercato a Marghera, 6 serate da non perdere: una tripletta di film italiani con Tutta un’altra vita, Se mi vuoi bene e Hammamet; il cinema internazionale rivolge lo sguardo al passato, in particolare alle decadi ‘50 e ‘60 con Una giusta causa e Le Mans ’66 – La grande sfida; infine per i più piccoli si torna ad Arendelle, con Frozen 2. Sabato 15 agosto sarà invece turno di riposo.

Cinemoving, il cinema all’aperto “itinerante”, spazierà tra Murano, Castello, Pellestrina, Campalto e Zelarino. Da segnalare anche il suo ritorno in campo San Polo.

Il programma di Cinema sotto le stelle – Marghera estate 2020

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.15.

Lunedì 10 agosto

UNA GIUSTA CAUSA

USA 2018 – Drammatico – durata 120’ Regia di Mimi Leder

Con Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Kathy Bates

Ruth Bader Ginsburg è stata una delle pochissime donne ammesse alla facoltà di giurisprudenza ad Harvard alla fine degli anni Cinquanta. Prima giovane docente di diritto, avvocatessa, magistrata e infine giudice della Corte suprema degli Stati Uniti d’America, ha dedicato la propria vita a favore dei diritti delle donne e della parità di genere.

Martedì 11 agosto

FROZEN 2 IL SEGRETO DI ARENDELLE

USA 2019 – Animazione – durata 103’ Regia di Jennifer Lee, Chris Buck

Con le voci di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano

Elsa, Anna, Olaf, Kristoff e Sven si incamminano nella foresta incantata per scoprire la verità sul passato del regno.

Mercoledì 12 agosto

TUTTA UN’ALTRA VITA

Italia 2019 – Commedia – durata 103’ Regia di Alessandro Pondi

Con Enrico Brignano, Ilaria Spada, Paola Minaccioni

Cosa faresti se il destino ti offrisse di diventare un’altra persona per una settimana? Gianni è un tassista insoddisfatto della sua vita, che un giorno per caso ha l’opportunità di impossessarsi della villa, e della vita, di un miliardario in vacanza. Tra auto di lusso, piscine e feste esclusive, Gianni trova esattamente quello che stava cercando e anche qualcosa che non si aspetta.

Giovedì 13 agosto

LE MANS ’66 – LA GRANDE SFIDA

USA 2019 – Azione – durata 152’ Regia di James Mangold

Con Matt Damon, Christian Bale

Ingegneri e membri della scuderia statunitense Ford, ingaggiati da Henry Ford I,I hanno il compito di costruire una vettura, la Ford GT40, in grado di vincere la 24 Ore di Le Mans del 1966 contro l’avversaria Ferrari. Un’opera adrenalinica, graffiante e commovente con un duo di attori dall’alchimia perfetta.

Vincitore di 2 Premi Oscar, 1 Premio BAFTA

Venerdì 14 agosto

SE MI VUOI BENE

Italia 2019 – Commedia – durata 100’ Regia di Fausto Brizzi

Con Claudio Bisio, Sergio Rubini, Dino Abbrescia, Lorena Cacciatore, Luca Carboni

Diego è un avvocato di successo che soffre di depressione, ma pensa di aver trovato la soluzione ai suoi problemi: fare del bene alle persone a lui più care.

Sabato 15 agosto

RIPOSO

Domenica 16 agosto

HAMMAMET

Italia 2020 – Drammatico – durata 126’ Regia di Gianni Amelio

Con Pierfrancesco Favino, Livia Rossi, Luca Filippi

Con Hammamet Gianni Amelio affronta una pagina della Storia d’Italia sulla quale persiste una lettura contrapposta. Comunque la pensiate, non ammirare l’interpretazione di uno dei migliori attori al mondo sarebbe un crimine contro l’arte della recitazione. Un Craxi più vero del vero grazie a un gigantesco Favino. Vincitore di 1 Nastro d’Argento

Cinemoving

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.15.

Lunedì 10 agosto

Campalto, via Tiburtina, accanto alla Chiesa

Il ponte delle spie

(Bridge of Spies, USA, 2015, 140’) film thriller, di Steven Spielberg

Murano

Il ponte delle spie

(Bridge of Spies, USA, 2015, 140’) film thriller, di Steven Spielberg

Martedì 11 agosto

Murano

Tutto ciò che voglio

(Please Stand by, USA, 2017, 93’) film commedia drammatica, di Ben Lewin

Mercoledì 12 agosto

Campalto, via Tiburtina, accanto alla Chiesa

Beate

(Italia, 2018, 90’) film commedia, di Samad Zarmandili

Giovedì 13 agosto

Zelarino, Parrocchia

Inside Out

(USA, 2015, 94’) film d’animazione, di Ronnie Del Carmen, Pete Docter

Castello, Serra dei Giardini

Peng e i due anatroccoli

(Duck Duck Goose!, Cina, Stati Uniti, Regno Unito, 2018, 91’) film d’animazione, di Christopher Jenkins

Venerdì 14 agosto

Zelarino, Parrocchia

Alibi.com

(Francia, 2017, 90’) film commedia, di Philippe Lacheau

Venezia, Campo San Polo

Il GGG – Il Grande Gigante Gentile

(The BFG, USA, G.B., Canada, 2016, 117’) film avventura, di Steven Spielberg

Sabato 15 agosto

Pellestrina, San Pietro in Volta

Made in Italy

(Italia, 2018, 104’) film drammatico, di Luciano Ligabue

Venezia, Campo San Polo

Quasi amici – Intouchables

(Intouchables, Francia, 2012, 102’) film drammatico, di Oliver Nakache, Éric Toledano

Domenica 16 agosto

Pellestrina, Piazzale Zendrini

Tutto ciò che voglio

(Please Stand by, USA, 2017, 93’) film commedia drammatica, di Ben Lewin

Venezia, Campo San Polo

Brooklyn

(Irlanda, G.B., 2015, 113’) film drammatico, sentimentale di John Crowley

Per informazioni più dettagliate e modalità di accesso agli eventi, consultare il sito www.culturavenezia.it e i canali social del Settore Cultura.

“MestrEstate al Parco 2020”

Veneto e Lombardia accomunate dal teatro e dal cabaret con cui allietare le calde serate d’agosto. Entra nel vivo la rassegna “MestrEstate al Parco 2020”, che porterà, nell’ambito del palinsesto di “Le Città in Festa”, sul palco dell’Arena del parco Albanese di Mestre artisti comici veneti e lombardi, due delle regioni più colpite dall’emergenza Covid-19.

La manifestazione è stata organizzata da Vela spa, Café Sconcerto, il Comune di Venezia e l’Istituzione Bosco e Grandi Parchi. Gli spettacoli inizieranno tutti alle ore 21 e saranno a ingresso gratuito, rispettando le normative vigenti anti Covid-19.

Giovedì 13 agosto

TOMMASO FAORO in “Vostro malgrado, Tommaso Faoro”

Monologhi non proprio lusinghieri su Mestre, sulla sua famiglia, sul suo rapporto col cibo e su altri temi visti con gli occhi di un conterraneo con un sacco di tempo da perdere.

NICOLO’ FALCONE in “Io, campione”

Quello del veneziano Falcone è un monologo satirico nel quale il pubblico è invitato a mettere da parte la “pietas” e condividere la rabbia di chi sa di aver ragione, ma non riesce a trarne vantaggio.

La Terrazza del Blue Moon

Serate dedicate alla magia della luna, in un luogo magico già di per sé, che torna dopo diversi anni ad ospitare spettacoli. Si tratta di “La Terrazza del Blue Moon”: un contenitore di eventi che ogni venerdì e sabato fino al 12 settembre al Lido, dalle 18.30 in poi, proporrà al chiaro di luna musica, dj set, danza, teatro e, non poteva essere altrimenti, cinema. La kermesse, organizzata da Venezia Spiagge in collaborazione con Vela spa e inserita nel palinsesto di “Le città in festa – estate”, vede come direttore artistico Maurizio Agosti, alias il “Principe Maurice”. Ingresso limitato a 200 posti (con prenotazione consigliata), in osservanza delle normative anti-Covid.

