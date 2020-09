Teatro a L’Avogaria. Aperte le iscrizioni al corso che si terrà a partire dal 28 settembre ( lezione di prova gratuita)

Aperte le iscrizioni al corso che si terrà a partire dal 28 settembre ( lezione di prova gratuita)

AL TEATRO A L’AVOGARIA DI VENEZIA UN LABORATORIO DI RECITAZIONE TEATRALE PER BAMBINI E RAGAZZI

Il workshop, in programma fino a maggio 2021, è svolto in collaborazione con il laboratorio Falier di Tema Cul

I segreti per calcare un palcoscenico. Al via da oggi le iscrizioni al corso di recitazione per bambini e ragazzi del Teatro A l’Avogaria di Venezia (Dorsoduro 1617). Il workshop teatrale, in collaborazione con il laboratorio Falier di Tema Cultura, si terrà a partire dal 28 settembre prossimo (dalle 16.00 alle 18.00 Prima Lezione di Prova gratuita) fino a maggio 2021 e vuole introdurre i più giovani ( 6-18 anni) all’arte del palcoscenico con una metodologia studiata in basse alle loro specifiche esigenze. Tre le fasce di età cui è rivolto il workshop: 6/10 anni, 11/13 anni e 14/18 anni per un massimo di dodici persone per corso.

La preparazione affronterà le nozioni fondamentali di tecnica teatrale, dalla lettura guidata e comprensione di un testo alla coscienza dello spazio scenico, dall’uso e controllo della voce agli elementi basi di dizione passando per il movimento scenico e l’espressione corporea. Uno studio che si pone come spazio aperto per sperimentare nuove possibilità comunicative ed allo stesso tempo sviluppare creatività e fantasia. L’occasione per superare anche ritrosie ed incertezze espressive e migliorare la motivazione individuale e l’autostima.

Il corso, in programma ogni lunedi, escluse le festività, sarà tenuto dalla regista e autrice di testi teatrali, Giovanna Cordova, organizzatrice di laboratori filmici per ragazzi. Dal 2004 nel campo educativo ha sviluppato 12 progetti che hanno coinvolto 25 istituti scolastici, in particolare “La Costituzione va in scena” che le è valsa la medaglia al merito del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Lo storico spazio teatrale veneziano dell’Avogaria, nato nel 1969 dalla passione e dalla tenacia di Giovanni Poli, già fondatore del Teatro Universitario di Venezia, Cà Foscari, fin dagli esordi si pone come laboratorio di ricerca che coniuga un metodo d´improvvisazione teatrale tra la Commedia dell´Arte e le Teorie dell´Avanguardia. Oltre ai corsi di recitazione, il teatro all´Avogaria propone al pubblico ogni anno un nutrito cartellone di eventi. La stagione riprenderà da novembre con nuovi spettacoli.

Per tutte le informazioni

http://www.teatro-avogaria.it/

[email protected]

o telefonare allo 0410991967-335372889

Commenta la news

commenti