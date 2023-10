TCBF 2023: la trevigiana Emma Tonietto vince il Concorso Internazionale per Nuovi Autori

Lanciato nell’ambito della 20° edizione del Treviso Comic Book Festival (TCBF), il concorso ha registrato grande partecipazione, coinvolgendo oltre 100 giovani autori e autrici esordienti, provenienti da tutto il mondo. Ad aggiudicarsi il primo premio l’illustratrice trevigiana Emma Tonietto.

TREVISO – Rivolto a giovani autori e autrici esordienti maggiorenni, desiderosi di mettere alla prova il proprio talento, il Concorso Internazionale per Nuovi Autori ha visto la partecipazione di oltre 100 ragazzi e ragazze, provenienti da tutto il mondo, che si sono sfidati nell’elaborazione di una storia a fumetti inedita, interpretando liberamente – sia nella tecnica di disegno sia nello stile di decorazione – il tema scelto per questa edizione: “Cose leggere”.

Ad aggiudicarsi il primo premio di 500 euro è stata la trevigiana Emma Tonietto (23 anni); Ginevra Sorbelli (32 anni) ha conquistato invece il secondo posto e il premio da 300 euro; terza classificata, Diandra Cannata (26 anni) che si è aggiudicata il terzo gradino del podio, con un premio in denaro di 200 euro. Menzione speciale, infine, per il greco Dimitris Avramopoulos (24 anni).

A valutare gli elaborati, una giuria di qualità composta da Francesca Ciregia (disegnatrice Marvel, Sergio Bonelli Editore, Star Comics), Massimiliano Clemente (direttore editoriale di Tunué), Lorenzo Ghetti (autore e sceneggiatore Coconino Press, Saldapress, Rulez), Agnese Innocente (autrice e disegnatrice Il Castoro, Il Battello a Vapore), Alberto Polita (direttore TCBF), Valeria Righele (critica Tralerighele, Domani, Fumettologica, staff TCBF), Emanuele Tenderini (disegnatore e colorista TataiLab, Les Humanoïdes Associés, Delcourt, Le Lombard,Sergio Bonelli Editore), Greta Xella (autrice Bao Publishing, Tatai Lab).

Carlo Antiga, presidente di Banca Prealpi SanBiagio: “Abbiamo voluto rinnovare anche quest’anno la collaborazione con il Treviso Comic Book Festival, continuando a supportare un’iniziativa dedicata ai giovani artisti emergenti. Da sempre, infatti, il nostro Istituto crede nella necessità di far emergere e valorizzare il talento delle nuove generazioni del nostro territorio, anche tramite forme d’arte come il fumetto: strumento prezioso – che noi stessi adottiamo tramite la collana Alex Dream – attraverso cui i ragazzi possono esprimere creatività e fantasia, ma soprattutto liberare la propria passione, traducendo pensieri ed emozioni in disegno, vero e proprio linguaggio universale”.

Sara Chissalè, Nicola Ferrarese e Alberto Polita, direttori artistici del TCBF: “Anche quest’anno la partecipazione al Concorso è stata alta, e soprattutto diffusa in tutto il mondo. Siamo molto orgogliosi di questi risultati e non possiamo che ringraziare Banca Prealpi SanBiagio per il supporto e l’affetto rinnovati. Nel corso delle varie edizioni i giovani autori e le giovani autrici premiati a questo Concorso sono cresciuti in talento e successo, per cui possiamo dire di essere stati, per alcuni di loro, un vero e proprio trampolino di lancio. Marco Quadri, che ha una sua mostra personale in questa edizione del Treviso Comic Book Festival, ne è una delle tante e preziose testimonianze”.

Il riepilogo dei vincitori, annunciati nel corso del Premio Carlo Boscarato, dedicato allo storico autore trevigiano e assegnato alle migliori novità editoriali, all’Auditorium Fondazione Benetton: