Tamponamento in A4 stazione di Dolo. Un ferito

Alle 8:00 di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 all’altezza dell’ingresso della stazione di Arino di Dolo in direzione Milano per un tamponamento tra mezzi pesanti: un autista ferito. I pompieri arrivati da Mestre con due automezzi tra cui l’autogrù e 7 operatori, hanno messo in sicurezza i mezzi e utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici liberato il conducente della bisarca rimasto incastrato nella cabina guida. Il ferito è stato assistito dal personale sanitario del SUEM e trasferito in ospedale. Illeso l’autista del camion che trasportava cereali. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono ancora in corso. L’autista ferito è stato trasportato all’ospedale di Padova in codice rosso