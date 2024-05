Ultimi giorni e ultimi posti per il Summer Music Camp

Ultimi giorni e ultimi posti per iscriversi al Summer Music Camp dell’Associazione Musicale “Francesco Manzato” di Treviso!

TREVISO – Mancano solo pochi giorni per iscriversi al Summer Music Camp organizzato dall’Associazione Musicale “Francesco Manzato” di Treviso. L’iniziativa, al suo primo anno, ha già riscosso un enorme successo tra le famiglie trevigiane, tanto che la segreteria ha registrato il “quasi” tutto esaurito. Venerdì 31 maggio è l’ultimo giorno utile per aderire a questo inedito centro estivo lanciato dalla storica istituzione culturale situata in Piazza Pola 14.

Il Summer Music Camp si articola in due sezioni, ciascuna rivolta a una diversa fascia d’età: bambini dai 7 agli 11 anni e ragazzi dai 12 ai 21 anni. Durante le due settimane di programmazione, dal 24 al 28 giugno e dal 1 al 5 luglio, l’offerta formativa sarà differenziata per meglio rispondere alle esigenze dei partecipanti. Per i bambini, il programma prevede attività mirate a stimolare la loro creatività e musicalità, tra cui: orchestra, body percussion, coro, elementi di pianoforte, vocalità espressiva, ritmo e giochi musicali. I ragazzi più grandi, invece, potranno approfondire e ampliare la loro formazione musicale attraverso corsi di songwriting, pianoforte moderno di base, musica d’insieme (band), vocalità espressiva e improvvisazione collettiva, canto, presenza scenica e lavoro sul corpo.

“È un’occasione unica di condivisione e crescita, sia artistica che umana”, commenta Giovanna Cordova, presidente dell’associazione “Manzato”.

Nel mese di maggio, allievi e docenti dell’associazione sono stati coinvolti in una serie di attività extra didattiche. Domenica 19 maggio si è tenuto il grande concerto “360° in musica” presso il Teatro “Mario Del Monaco”. Sabato 25 maggio ha avuto luogo l’ultimo incontro del ciclo “I solchi del jazz”, a cura di Attilio Pisarri, in collaborazione con Treviso Suona Jazz Festival, un percorso guidato all’ascolto di dischi in vinile. Infine, domenica 26 maggio, si è svolto il concerto finale del laboratorio sperimentale “Troppi giovani per il jazz”, rivolto a bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria, condotto dal maestro Pisarri con il supporto di Treviso Suona Jazz.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni al Summer Music Camp, è possibile contattare il numero 391 7621098 o inviare una e-mail a [email protected].