Lirica: rinnovo del contratto collettivo di lavoro

Importante incontro tra il MiC, l’Anfols e le organizzazioni sindacali per discutere il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 2019-2021 del comparto lirico-sinfonico

ROMA – Si è tenuto ieri, presso il Ministero della Cultura a Roma, un importante incontro tra il MiC, l’Anfols (Associazione Nazionale Fondazioni Lirico-Sinfoniche) e le principali organizzazioni sindacali del comparto lirico-sinfonico (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Fials-Cisal). L’obiettivo dell’incontro era fare il punto sul rinnovo del contratto collettivo di lavoro per il triennio 2019-2021, il cui schema è stato siglato a fine 2023.

Per il Ministero erano presenti il Sottosegretario Gianmarco Mazzi e il Direttore generale Spettacolo, Antonio Parente. Durante l’incontro, il Sottosegretario Mazzi ha rassicurato i partecipanti sul fatto che la procedura in corso non presenta criticità ed è in stato avanzato, avvicinandosi alla sua conclusione. Questa notizia è stata accolta con favore dalle parti sindacali, che attendevano con impazienza aggiornamenti concreti sullo stato delle trattative.

L’Anfols ha confermato che, una volta validata la procedura, quanto dovuto ai lavoratori verrà erogato in un’unica soluzione. Questa conferma ha rappresentato un ulteriore passo avanti verso la risoluzione delle questioni economiche in sospeso, offrendo una prospettiva di stabilità e certezza ai lavoratori del settore.

Un altro punto cruciale discusso durante l’incontro è stato l’emendamento al Decreto Legge Coesione, presentato dal vicepresidente della commissione Finanze di Palazzo Madama, Sen. Filippo Melchiorre. Questo emendamento garantirà alla Fondazione Petruzzelli di Bari la necessaria copertura economica.

Il Ministero della Cultura ha inoltre espresso la propria disponibilità a garantire una continuità di incontri con l’Anfols e le organizzazioni sindacali, al fine di supportare lo sviluppo del settore lirico-sinfonico. Tale impegno mira a consolidare un dialogo costante e costruttivo tra le parti, necessario per affrontare e risolvere le sfide future.