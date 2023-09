Suds European Championships: Team Italia FISDIR pronto alla sfida

Manca ormai pochissimo ai Suds European Chiampionships che avranno luogo a Padova dal 4 al 10 settembre 2023. Il Team Italia FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) è pronto alla sfida e si presenta con 55 atleti (42 uomini e 13 donne) in 8 discipline: Atletica Leggera, Calcio a 5, Judo, Nuoto, Nuoto Sincronizzato, Pallacanestro, Tennis e Tennistavolo.

PADOVA – L’evento, organizzato dalla Aspea Padova, vedrà partecipare oltre 260 atleti, con più di 500 accreditati, provenienti da 21 paesi.

“L’Aspea ha accolto caldamente la proposta della FISDIR di organizzare questo evento a Padova, dove siamo tra le società più conosciute che organizza e promuove nel territorio lo sport per le persone con disabilità. Lo sport è fondamentale perché accresce l’autostima, l’inclusione e la consapevolezza di sé stessi, soprattutto per quanto riguarda la disabilità intellettiva-relazionale. Siamo orgogliosi di organizzare quest’evento e che la città di Padova veda le capacità dei nostri atleti. Ringrazio l’amministrazione comunale di Padova, quest’anno città europea dello sport, i nostri sponsor e la città di Abano Terme. Un grazie particolare alle strutture ricettive che hanno messo a disposizione i migliori hotel per ospitare le delegazioni di tutta Europa. Grazie anche a tutti gli addetti ai lavori e a tutti quelli che hanno partecipato, partecipano e parteciperanno alla realizzazione di questa importante manifestazione”, afferma Laura Rigato del comitato organizzatore dell’Aspea Padova.

Per il Capo Delegazione del Team Italia Gaspare Majelli: “Ancora una volta l’Italia è teatro di un grande evento sportivo come i campionati europei SUDS 2023. La Federazione ha affidato l’organizzazione ad una società di grande esperienza e competenza qual è l’Aspea. Padova è quest’anno città europea dello sport e quindi il tutto assume un significato molto importante. 500 accreditati, oltre 250 atleti provenienti da 21 nazioni sono numeri significativi. Le aspettative sono alte perché l’Italia ha una grande tradizione ed ha vinto titoli di notevole importanza. Nel Basket siamo campioni del mondo, nel Calcio a 5 oltre al titolo mondiale possiamo annoverare anche quello europeo, nell’Atletica e nel Nuoto abbiamo atleti di elevata caratura, così come nelle altre discipline. I ragazzi sapranno sicuramente rendere al meglio. Ne approfitto per ringraziare tutta la dirigenza dell’Aspea Padova che sta lavorando in maniera impeccabile. Un grazie particolare agli enti pubblici, dal Comune di Padova alla Regione Veneto, per il prezioso sostegno. In bocca al lupo a tutti e che vinca il migliore!”.

Anche il Direttore Tecnico Nazionale Giancarlo Marcoccia ha sensazioni positive: “Siamo molto felici di avere una delegazione composta da oltre 50 atleti in 8 discipline. Le previsioni sono molto positive visto che da quando è nata la categoria II2, soprattutto in Italia, è stato un crescendo di partecipazione e di successi. Anche ai recenti Global Games di Vichy abbiamo dimostrato di essere ai vertici mondiali in alcune discipline e contiamo di confermare questi risultati. L’organizzazione è collaudata, Aspea è una sicurezza, e quindi siamo tranquilli anche sotto quel punto di vista”.

CERIMONIA D’APERTURA – Avrà luogo lunedì 4 settembre alle ore 16.30 nella splendida cornice di Prato della Valle, la più grande piazza d’Europa costruita dagli antichi romani per la corsa con le bighe.

CALENDARIO – Apriranno il programma gare il Calcio a 5, la Pallacanestro, il Nuoto ed il Tennistavolo nella giornata del 5 settembre per poi proseguire nei giorni del 6, 8 e 9 settembre. L’Atletica Leggera scenderà in pista il 6, l’8 ed il 9 settembre, il Judo l’8 ed il 9 settembre, Nuoto Sincronizzato e Tennis il 7 settembre.

IMPIANTI GARA – Le gare saranno disputate in 5 impianti della città di Padova quali lo Stadio Daciano Colbachini (Atletica Leggera), il palazzetto dello sport Salboro Luigi De Michiel (Calcio a 5 e Judo), Sport Center PadovaNuoto (Nuoto, Nuoto Sincronizzato e Tennis), il palazzetto dello Sport Gozzano (Pallacanestro) e il Palantenore Palasport Arcella per il Tennistavolo. Tutte le gare avranno accesso libero per il pubblico.

SOCIAL PROGRAM – Previsto per il 7 settembre, il social program consisterà in un tour a Venezia dalle ore 9.00 alle ore 18.30 per tutti gli atleti e le delegazioni.

In preparazione di questa importante manifestazione i ragazzi del Team Italia stanno svolgendo dei raduni tecnici di rifinitura:

PALLACANESTRO – CHIESINA UZZANESE (PT) – 1-3 SETTEMBRE

TENNISTAVOLO – TREVISO – 1-3 SETTEMBRE

NUOTO – ABANO TERME (PD) – 2-3 SETTEMBRE

JUDO – FERRARA – 3-5 SETTEMBRE

ATLETICA LEGGERA – ABANO TERME (PD) – 2-3 SETTEMBRE

Sarà possibile seguire l’evento attraverso dirette streaming sia sul canale YouTube ufficiale FisdirTV (https://www.youtube.com/user/fisdirtv) sia sui canali ufficiali dell’evento consultabili sul sito web ufficiale https://sudsec2023.eu/

credits foto cartella stampa Fisdir