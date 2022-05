Su due ruote in Val Gardena

Con la bella stagione torna la voglia di scoprire la Val Gardena stando sul sellino, il modo più sano e sostenibile per passare le vacanze.

A partire dal mese di Giugno la Val Gardena, come ogni anno, si prepara ad accogliere gli appassionati di montagna e tutti coloro che desiderano visitare questa bellissima valle nel cuore delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale UNESCO.

Andare a piedi o in bicicletta è senza dubbio il modo più sano e sostenibile di visitare la valle, per questo da anni esistono servizi, eventi e progetti che invitano a lasciare l’auto in garage e a divertirsi immergendosi nella natura nel modo più ecologico possibile, girando in bici, in mountain-bike o su una più comoda e-bike, ammirando le vette più belle delle Dolomiti.

Ricomincia la stagione degli eventi con il tradizionale SellaRonda Bike Day, l’HERO Bike Festival e il nuovo Val Gardena Family Bike Day. Sellaronda Bike Day è una manifestazione non competitiva, che si svolge due volte all’anno (Giugno e Settembre) quando tutti i passi dolomitici attorno al Sella (Sella, Pordoi, Campolongo, Gardena) sono riservati ai ciclisti, dalle ore 8.30 alle 15.30.

Gli appuntamenti del 2022 sono fissati per l’11 Giugno e, la replica di fine estate, per il 17 Settembre. La giornata ciclistica non competitiva, permetterà agli appassionati delle due ruote di compiere il giro dei quattro passi in assenza di automobili e gas di scarico.

L’HERO Bike Festival, in programma dal 16 al 19 Giugno 2022, accoglierà, invece, atleti mountain-biker provenienti da circa 50 Paesi, offrendo una serie di eventi, concerti e tavole rotonde che faranno da corollario alla vera e propria gara, in programma Sabato 18 giugno.

Due, come di consueto, i tracciati: da 60 e 86 km. Ricordiamo che la manifestazione è anche un Evento Verde, poiché soddisfa i criteri di sostenibilità della Provincia Autonoma di Bolzano. Infine, un ultimo nuovo evento sarà Val Gardena Family Bike Day, in programma per il 25 giugno 2022. Nell’ambito del progetto “Respect the Dolomites” da tempo le Associazioni turistiche della Val Gardena, insieme ai Comuni, stanno intraprendendo azioni mirate per promuovere la sostenibilità e la mobilità ecologica.

In questa direzione nasce la prima edizione di Val Gardena Family Bike Day, quando tutti saranno invitati a usare le biciclette invece delle automobili. Il percorso partirà da Ortisei e condurrà fino a Plan, a Selva di Val Gardena, passando per la pittoresca S. Cristina. Ovviamente, sarà possibile iniziarlo da tutti e tre i paesi della valle. Durante l’itinerario sono previsti diversi check point e attrazioni e non mancheranno i punti dove poter riempire le borracce e rifocillarsi con un piccolo snack.

Bisognerà raccogliere i timbri (ne basteranno tre) presso i vari check-point, per ottenere, alla fine, una piccola sorpresa. Gli eventi sono un momento importante ma che non esauriscono la voglia di due ruote in Val Gardena. Sono momenti di sensibilizzazione o di attività agonistica ma, anche lontano da essi, rimane la grande opportunità di visitare la Val Gardena in bici. Esistono diversi tour, dai trail più facili, verso la Città dei Sassi o sull’Alpe di Siusi, fino ai percorsi da brivido per chi ama le scariche di adrenalina. Il divertimento è assicurato così come l’esperienza di ammirare scenari sempre nuovi.

La straordinaria natura delle Dolomiti può essere scoperta grazie ai 600 chilometri di percorsi specifici per le due ruote. I paesi di Ortisei, S. Cristina e Selva di Val Gardena propongono ben 22 escursioni, tutte in giornata. La Val Gardena è anche una “Approved Bike Area” dell’Alto Adige. La regione offre numerosi percorsi e trail emozionanti non solo per biker esperti: grazie a un’ampia proposta di itinerari e flow trail più facili, alle scuole di bike e alle guide professioniste, anche i principianti possono avvicinarsi gradualmente a questo sport e migliorare la tecnica di guida, passo dopo passo. Ai biker esperti, che desiderano mettersi in sella per divertirsi e respirare l’atmosfera delle Dolomiti a pieni polmoni, consigliamo in particolar modo il “Sellaronda MTB Track TOUR”. I due itinerari intorno al Gruppo del Sella, percorribili in senso orario o antiorario, offrono viste mozzafiato sulle cime più belle e sulla Marmolada, la regina delle Dolomiti.

Per chi invece predilige il flow trail, “Val Gardena Trail Arena” riserva avventure all’insegna del divertimento su sei percorsi: con il Trail Arena Ticket, valido per la cabinovia Dantercepies, la seggiovia Cir, l’impianto di risalita Piz-Seteur e la telecabina Ciampinoi, i trail si possono percorrere e ripetere a piacimento. Lo “Skill Park Palmer” di Ortisei offre a grandi e bambini una soluzione ideale per apprendere i primi rudimenti di guida. Dalle tecniche di frenata fino alla posizione da tenere sulla bike e ai metodi per consolidare la fiducia sulle due ruote: seguendo le istruzioni delle guide professioniste, ogni escursione sulla bici diventerà un divertimento assoluto anche per i principianti.

La nuova mappa dedicata agli appassionati di mountain-bike, il nuovo sito web www.mtb-dolomites.com e anche i cartelli disposti lungo i percorsi, forniscono una panoramica di itinerari, percorsi e di tutte le proposte per la bicicletta nella regione, comprese le descrizioni degli itinerari e i dati GPX da scaricare.