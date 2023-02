Stefano Accorsi incontra il suo pubblico a Mestre

Stefano Accorsi arriva al Teatro Toniolo di Mestre con lo spettacolo “Azul.Gioia, furia, fede y eterno amor” con sei date, dal 28 febbraio al 5 marzo.

E il 4 marzo alle 17 l’attore incontra il pubblico assieme ai colleghi Luciano Scarpa, Sasà Piedepalumbo e Luigi Sigillo: le prenotazioni sono attive dal 23 febbraio a questo link https://www.comune.venezia.it/it/content/incontri-teatro-stefano-accorsi-luciano-scarpa-sas-piedepalumbo-e-luigi-sigillo

Con “Azul”, scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca, va in scena la storia di un’amicizia inossidabile che aiuta ad affrontare la vita. In una città dove il gioco del pallone è febbre, amore e passione quattro amici fanno i conti con le loro rispettive vite e facendo affiorare ricordi, provano a ricostruire una serenità andata a pezzi. Nella loro semplicità li accomuna la passione folle per la squadra del cuore e le infanzie quasi fiabesche. Sono fatti di materia semplice come il pane, ma la domenica, allo stadio si fanno travolgere da una furia che ogni volta li sconquassa. C’è gioia, amarezza, ironia e tanta voglia di sorridere mentre evocano le vittorie, i momenti di estasi, le sconfitte e le tragedie che hanno condiviso negli anni.

«Ho sempre raccontato storie di personaggi carichi di umanità, fragili e trasognati. Il mio teatro – dichiara l’autore e regista – è costruito riproducendo il linguaggio dei sogni. Credo siano clown i personaggi che popolano le mie storie dato che sussurrano, inciampano, ridono e si commuovono. Sono fatti di cristallo, di burro e di zucchero e con un colpo di vento si trasformano in giganti. Ho avuto la fortuna di incontrare questi quattro attori carichi di umanità, mestiere e passione. Con loro è stato facile dare vita a questa piccola rapsodia dedicata a quanti non si danno mai per vinti.»

