Stagione di Prosa: dal 5 ottobre in vendita nuovi abbonamenti e biglietti per il Teatro Toniolo e per il Teatro Momo

Torna la voglia di cultura, di teatro e di socialità in sicurezza al Teatro Toniolo di Mestre, il primo teatro in Veneto a partire con la nuova stagione. È sempre una bella stagione offre un ricco calendario di spettacoli – tra ottobre 2021 e maggio 2022 – che sta incontrando un grande favore di pubblico. Il mese di settembre è stato dedicato interamente agli abbonati, con i rinnovi e i cambi di posto, dal 5 al 21 ottobre sarà invece possibile acquistare i nuovi abbonamenti o i singoli biglietti per gli spettacoli in cartellone. Dal 22 ottobre porte aperte al Teatro Toniolo per una nuova attesissima stagione che grazie alla collaborazione tra il Settore Cultura del Comune di Venezia e Arteven, Circuito Teatrale Veneto, porta in città grandi nomi del teatro italiano: Ambra Angiolini, Laura Morante, Ferzan Ozpetek con Francesco Pannofino, Maria Amelia Monti, Marina Massironi, Vanessa Incontrada, Glauco Mauri, Silvio Orlando, Marisa Laurito, Alessandro Haber, Emma Dante e tanti altri ancora, senza dimenticare il consueto appuntamento con la danza con la compagnia Parsons Dance. Dal 17 ottobre anche il Teatro Momo riaccoglie il pubblico al suo interno con la tradizionale rassegna dedicata al pubblico più giovane: Domenica a Teatro, giunta alla 27^ edizione, propone un cartellone di dieci spettacoli, protagonisti i personaggi e le compagnie più amati dai bambini. Il cartellone prevede appuntamenti domenicali in fascia pomeridiana, da ottobre a marzo, e propone un ricco calendario di spettacoli concepiti per l’infanzia. Novità di quest’anno tre spettacoli saranno proposti, per la prima parte di stagione, in doppia replica, la prima alla mattina alle 11.00 e la seconda alle 16.30, per accontentare il maggior numero di famiglie con bambini vista la capienza ridotta della sala. La favola Pinocchio della compagnia Accademia Perduta/Romagna Teatri apre la Stagione il 17 ottobre (in doppia replica), seguito da Kafka e la bambola viaggiatrice, portato in scena dai C.S.S. Teatro Stabile di innovazione del FVG con il Teatro delle apparizioni; il 14 novembre i Piccoli Idilli presentano Kanu trasposizione teatrale di un racconto dei cantastorie d’Africa. Segue il nuovo spettacolo di Susi Danesin Il gioco delle 4 stagioni, con incursioni nel mondo del mimo e siamo pronti a seguire le disavventure del lupo con lo spettacolo Il più furbo; questi due spettacoli saranno proposti sempre in doppia replica. A partire da gennaio 2022 la stagione Domenica a teatro prosegue con la fiaba Le nuove avventure dei musicanti di Brema della compagnia Teatro Due Mondi con musica dal vivo, a seguire Amici per la pelle del Teatro del Buratto/Atir un racconto di amicizia e rispetto; a febbraio con la storia di Jack e il fagiolo magico della compagnia La Luna nel letto si parlerà di fiducia nelle proprie attitudini e capacità ad affrontare gli ostacoli della vita, e con Racconto alla rovescia di Claudio Milani/ Momom Teatro in scena una storia che diventa, appunto, un racconto alla rovescia con nuovi linguaggi narrativi e scenici adatti ai piccolissimi. Per finire a marzo arriva Michele Cafaggi con il suo magico mondo di clownerie e bolle di sapone con lo spettacolo SONO SOLO bolle di sapone adatto a tutti, piccoli e grandi spettatori. Per maggiori informazioni, www.culturavenezia.it La biglietteria del Teatro Toniolo aprirà dal 5 ottobre anche alla Stagione del Teatro Momo . La biglietteria del Teatro Toniolo sarà aperta tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle ore 11 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30, ad eccezione del 20 ottobre che sarà aperta solo al mattino. Durante l’orario di apertura della biglietteria per informazioni chiamare il numero 3497723552.