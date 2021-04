Sport: il vicesindaco Tomaello all’European Cricket Series in corso a Campalto

Si stanno svolgendo a Campalto nell’area verde di via Chiarin, campo del “Venezia Cricket Club”, le European Cricket Series, le gare che coinvolgono le cinque migliori squadre del Triveneto di questo sport (Venezia, Padova, Royal Padova, Lonigo e Trentino), in corsa in un torneo che prevede una fase locale, seguita dalle selezioni nazionali ed europee. Le series sono partite lo scorso 29 marzo e la finale regionale è in programma domenica 4 aprile, giorno di Pasqua. Nella mattinata di oggi, giovedì 1 aprile, il vicesindaco e assessore allo Sport Andrea Tomaello è intervenuto portando il saluto dell’Amministrazione comunale agli organizzatori, accompagnato dal vicepresidente della Municipalità di Favaro, Simone Mestriner.

A Tomaello è toccato il toss (il sorteggio del lancio della monetina) che ha dato il via alla gara tra il Lonigo e il Trentino. Le gare, come spiegato dall’organizzazione, si disputano con il formato T10, diverso rispetto a quello canonico, che viene comunque riconosciuto dalla Federazione. “Si tratta del più recente ed esplosivo formato di cricket che prevede solo 60 lanci per squadra e chi fa più punti vince. In questo modo gli incontri durano meno di una partita di calcio”, spiegano gli organizzatori. Le gare vengono trasmesse live in streaming in tutto il mondo.

Prima di Campalto si sono giocate tappe analoghe a Roma e a Pianoro, in provincia di Bologna. A Campalto si sta ben comportando la compagine che ospita la manifestazione, il “Venezia Cricket Club”, fondato dall’architetto Alberto Miggiani. Nelle prime uscite la squadra è rimasta imbattuta, in attesa delle semifinali e della finale in programma tra sabato 3 e domenica 4 aprile.

