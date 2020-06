Spinea. Consegna di 5 alloggi Ater

Consegna di 5 alloggi Ater a Spinea. Quattro nuove assegnazioni e una mobilità

Quattro nuove assegnazioni e una mobilità a Spinea per l’Ater di Venezia.

Tra ieri e oggi sono stati firmati quattro nuovi contratti di locazione a Spinea, e in occasione della consegna delle case, la settimana prossima, un’altra famiglia già assegnataria di alloggio al quarto piano sarà spostata in un’altra abitazione, ad un piano terra rialzato. Il cambio casa è stato richiesto dalla famiglia per problemi di mobilità di un componente, ed essendosi resa disponibile un’altra abitazione ad un piano terra rialzato nello stesso comune, gli operatori dell’Ater porteranno a Spinea il contratto da far sottoscrivere alla famiglia per la mobilità e, contestualmente, consegneranno loro le chiavi per entrare nella nuova abitazione senza barriere architettoniche.

“Diamo il benvenuto ai nuovi inquilini a cui la settimana prossima consegneremo le chiavi delle loro nuove abitazioni – dice il presidente dell’Ater di Venezia, Raffaele Speranzon – lo stesso giorno riusciremo a dare risposta ad una famiglia che ci aveva chiesto un cambio alloggio per problemi di mobilità. Continuiamo a lavorare incessantemente per dare risposta alla richiesta abitativa in tutta la Città Metropolitana e, dove possibile, procediamo anche con i cambi alloggio per andare incontro alle esigenze dei residenti. La maggior parte dei nostri inquilini ha un’età avanzata e le richieste di mobilità ai piani bassi sono sempre più numerose. Facciamo il possibile con il patrimonio e le risorse di cui disponiamo”.

I quattro contratti di locazione per l’assegnazione di alloggi Ater a Spinea sono di tipologia Erp (Edilizia residenziale pubblica) per assegnatari aventi diritto che hanno partecipato al bando indetto dal Comune.

I nuovi inquilini Ater sono tutti residenti singoli e andranno ad abitare case di circa 46 metri quadrati, in via Pirandello e in via Magnani

