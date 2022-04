Spazio Zero – Tre: Casier per i bambini

L’amministrazione comunale avvia il progetto a sostegno dei piccoli cittadini da zero a tre anni e dei loro genitori.

L’amministrazione comunale, attraverso l’Assessorato alla Famiglia e il supporto di Idea Cooperativa sociale e delle operatrici della nascita dell’Associazione “Il Melograno”, propone una serie di appuntamenti rivolta ai nuovi nati e ai loro genitori.

“Il progetto prenderà il via giovedì 28 aprile per un percorso che si prolungherà durante tutto il 2022 con attività gratuite pre e post parto, per sostenere e valorizzare l’importante ruolo della genitorialità e della famiglia”, spiega il sindaco Renzo Carraretto. “Le attività si svolgeranno all’interno dello Spazio Bra a Casier, un ambiente che confidiamo possa sempre più connotarsi come un luogo dedicato all’accoglienza di mamme, papà e bambini”.

“Anch’io ho avuto la fortuna di provare ciò che significa diventare mamma: l’amore che scopriamo, le emozioni, ma anche i timori che ci accompagnano, quando mettiamo al mondo una creatura”, commenta l’Assessore Leonella Mestriner. “Per questo motivo, l’amministrazione comunale si è posta come primo obiettivo l’accompagnamento di mamme e papà nel loro diventare genitori e nell’affrontare i delicati cambiamenti che la nascita di una nuova vita porta con sé. Crescere un figlio è la sfida più bella che ci possa capitare, ed è un dono prezioso non solo per la singola famiglia, ma per tutta la nostra comunità”.

“L’attuale congiuntura socio-economica, la faticosa conciliazione tra tempi di vita e di lavoro rendono necessarie politiche a supporto e accompagnamento della maternità e della paternità responsabile, ivi compresi i cittadini provenienti da altri Paesi europei e da Paesi a forte pressione migratoria”, continua il Primo Cittadino. “Accanto a una nota condizione di povertà economica da parte di alcune fasce della popolazione si accompagna un aumento della povertà educativa e relazionale della famiglia, dato che si evince da una maggiore conflittualità familiare e, contemporaneamente, dalla riduzione delle relazioni sociali acuitesi a seguito dell’emergenza sanitaria degli anni 2020 e 2021. Il Servizio Sociale professionale ha riscontrato bisogni via via più complessi che richiedono interventi diversificati e specializzati a supporto dei genitori. Abbiamo quindi realizzato come i “nuovi” bisogni, associati ai cambiamenti del contesto sociale, richiedessero il nostro impegno e la nostra capacità di attivare “nuove” modalità di intervento e servizi”.

IL PROGETTO

PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA – 9 incontri a cadenza settimanale di 2 ore ciascuno rivolto alle donne e alle coppie, su temi legati alla gravidanza, al travaglio e al parto, all’accoglienza del bambino aiutando a vivere la nascita con maggiore consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità.

– 9 incontri a cadenza settimanale di 2 ore ciascuno rivolto alle donne e alle coppie, su temi legati alla gravidanza, al travaglio e al parto, all’accoglienza del bambino aiutando a vivere la nascita con maggiore consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità. COCCOLARE CHI COCCOLA – incontro quindicinale della durata di 2 ore ciascuno, dove ogni donna col proprio neonato può trascorrere un tempo in compagnia di altre donne, per momenti di socialità e confronto. L’accesso è pensato in forma libera senza necessità di avvisare della presenza.

– incontro quindicinale della durata di 2 ore ciascuno, dove ogni donna col proprio neonato può trascorrere un tempo in compagnia di altre donne, per momenti di socialità e confronto. L’accesso è pensato in forma libera senza necessità di avvisare della presenza. UN PERCORSO MASSAGGIO DEL BAMBINO – 5 incontri settimanali di 1 ora e 30 minuti, Il massaggio è un’esperienza di profondo contatto affettivo tra genitore e bambino, un mezzo privilegiato per comunicare ed essere in contatto con il proprio bambino, favorisce il legame di attaccamento e rafforza la relazione madre-bambino, promuove uno stato di benessere reciproco.

– 5 incontri settimanali di 1 ora e 30 minuti, Il massaggio è un’esperienza di profondo contatto affettivo tra genitore e bambino, un mezzo privilegiato per comunicare ed essere in contatto con il proprio bambino, favorisce il legame di attaccamento e rafforza la relazione madre-bambino, promuove uno stato di benessere reciproco. TRE INCONTRI FORMATIVI PER ADULTI SIGNIFICATIVI (genitori, nonni, tate) di approfondimento su temi specifici in ambito pedagogico-educativo, rivolti a adulti significativi per la cura e la crescita dei bambini e delle bambine, come La gelosia tra fratelli , per affrontare la gelosia in maniera positiva e costruttiva, come una prova utile per la crescita dei propri figli; Il sonno del bambino , un incontro per riflettere, confrontarsi e occuparsi insieme del sonno dei bambini e dei loro genitori; Mi tolgo il pannolino : decidono i genitori o decidono i bambini? Come riconoscere che i propri figli sono pronti a togliere il pannolino.

(genitori, nonni, tate) di approfondimento su temi specifici in ambito pedagogico-educativo, rivolti a adulti significativi per la cura e la crescita dei bambini e delle bambine, come , per affrontare la gelosia in maniera positiva e costruttiva, come una prova utile per la crescita dei propri figli; , un incontro per riflettere, confrontarsi e occuparsi insieme del sonno dei bambini e dei loro genitori; : decidono i genitori o decidono i bambini? Come riconoscere che i propri figli sono pronti a togliere il pannolino. CONSULENZA DOMICILIARE AL PUERPERIO – pacchetto di 9 incontri di due ore l’una finalizzati al rafforzamento delle competenze delle neo mamme e all’attivazione dei processi di consapevolezza da attivare su segnalazione del Servizio Sociale Professionale;

– pacchetto di 9 incontri di due ore l’una finalizzati al rafforzamento delle competenze delle neo mamme e all’attivazione dei processi di consapevolezza da attivare su segnalazione del Servizio Sociale Professionale; SOSTEGNO ALL’ALLATTAMENTO – Le operatrici saranno presenti una volta al mese presso lo Spazio BRA per sostenere nell’esperienza di allattamento, ascoltando, offrendo conoscenze e informazioni, aiutando a superare le eventuali difficoltà (problemi di attacco e posizione del bambino, etc);

Il progetto prevede la presenza di personale esperto, rivolto all’ascolto, alla consulenza, al sostegno delle competenze genitoriali e relazionali dei singoli, delle coppie e delle famiglie e offrirà spazi dedicati ai neogenitori di confronto, racconto e condivisione dell’esperienza, affiancati da un operatore professionale esperto.