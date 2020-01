Sonia Scattolin non è più con noi

contenuto pubblicitario

contenuto pubblicitario



Che tristezza, ieri è mancata una cara amica, Sonia Scattolin di soli 51 anni. Sonia era bella fuori, ma quello che più conta era bella dentro. Era una bella persona, gentile, generosa e sempre con una buona parola per tutti e sopratutto per gli amici.

In molti a Mogliano l’hanno conosciuta ed apprezzata nei lunghi anni in cui aveva prestato la sua apprezzata opera in comune ricoprendo anche incarichi delicati con capacità e discrezione.

Da alcuni anni era stata trasferita in Regione, ma le sue amicizie moglianesi le ha sempre coltivate pur abitando a Spresiano.

Era stata colpita da un tumore al seno, quindi operazione e poi chemio che sembrava aver debellato la malattia. Ora una ricaduta, ricoverata a Padova, ieri è stata colta sembra da un ictus ed è andata via.

Ora il suo sorriso si è spento e ne siamo tutti profondamente rattristati.

Commenta la news

commenti