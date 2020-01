SOMS Circolo Galilei: Conferenza sui cambiamenti climatici

Che il clima stia cambiando sembra quasi far parte del buonsenso quotidiano (non ci sono più le mezze stagioni!), ma quanto e come sta cambiando? E soprattutto: come potrà evolversi questo cambiamento?

contenuto pubblicitario

contenuto pubblicitario



Venerdì 10 gennaio avremo ospite Marco Marani, professore di Idrologia presso l’Università di Padova e già professore di Eco-idrologia presso la Duke University negli Stati Uniti, il cui ambito di ricerca prevalente sono le evoluzioni di ambienti costieri, precipitazioni, piene e siccità in un clima che cambia. Illustrerà le evidenze del cambiamento climatico antropogenico, le sue conseguenze economiche e sociali e alcuni scenari futuri portando alcuni esempi legati alla sua ricerca che mostrano come gli eventi estremi di piogge e mareggiate e gli uragani estremi siano cambiati nel corso dell’ultimo secolo e come potranno cambiare in futuro.

Sede dell’incontro, come di consueto, è l’aula magna del Liceo Statale “Giuseppe Berto”, ad iniziare dalle ore 21.00. Come sempre la sala aprirà alle 20.45 e l’ingresso è libero, gratuito e responsabile.

Vi aspettiamo per la prima conferenza del 2020 di AlterAzioni: non mancate

Commenta la news

commenti