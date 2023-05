“Showgirl per caso”: le splendide dive in tour!

Sarà un evento speciale, uno di quelli che non ti aspetti di vedere ma soprattutto, uno di quelli che non trovi nei programmi patrocinati dagli assessorati alla cultura dei vari comuni. Unico nel suo genere, sarà uno spettacolo dove saranno “presi a schiaffi” tutti gli stereotipi imposti dalla società e sarà celebrata la femminilità in tutte le sue sfumature.

Mogliano – Andranno ad esibirsi in trasferta le frequentatrici della scuola guidata da Micaela Martinis, definita la “wellness coach sui tacchi”, già nota come tutor del programma Rai “Detto Fatto”, che a Mogliano, presso la Vida Loca condotta da Francesca Giusto, segue donne di età comprese tra i 45 e i 78 anni con corsi di cabaret dance e burlesque.

Queste meravigliose signore si esibiranno davanti ad un pubblico eterogeneo, in performance di burlesque e cabaret dance, mostrando al mondo che la bellezza, la sensualità e il fascino non hanno età.

Il prossimo 10 giugno, “Teatrò” di Abano Terme diventerà il palcoscenico di questo evento straordinario, un inno alla bellezza e alla sensualità delle donne, senza limiti di età, celebrate attraverso l’arte del burlesque e del cabaret dance.

L’ occasione teatrale ha come mission principale quella di lanciare un messaggio potente e liberatorio a tutte le donne che non si sentono più belle e seducenti, che si percepiscono “vecchie” e con l’autostima sotto i tacchi!

“Il viaggio della donna è meraviglioso ed è possibile risvegliare e potenziare la propria femminilità, sensualità e autostima. a qualsiasi età. Questo spettacolo è un invito a superare i limiti mentali e a sfidare i preconcetti che vedono le donne invecchiare mentre gli uomini diventano più affascinanti. Le donne maturano con grazia, acquisendo una consapevolezza più profonda di sé stesse e del loro potere che va ben al disopra della seduzione e diventa capacità relazionale senza confini “ spiega Francesca Giusto responsabile del corso e dell’associazione Acsd Vida Loca di Mogliano Veneto – É un’esperienza di trasformazione e ispirazione, che incoraggia le donne a guardarsi allo specchio in modo completo e amorevole, per riscoprire il piacere del gioco e della seduzione, per esprimere liberamente il proprio sex appeal. Perché ogni donna è, e merita di sentirsi una grande diva!”.

Continua Micaela Martinis, direttore artistico: “Sentirsi sicure di sé, belle e femminili è possibile ad ogni età. Bisogna saper migliorare diversi aspetti del nostro essere donna, dal potere della mente alla consapevolezza del corpo e riconoscere e risvegliare la femminilità e la sensualità”.

L’appuntamento è dunque per sabato 10 giugno ore 21 al Teatrò di Abano Terme.