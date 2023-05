Progetto di riassetto dell’Oratorio Don Bosco: proposte e dissensi

La Parrocchia Santa Maria Assunta di Mogliano, proprietaria dell’Oratorio Don Bosco e dell’intera area retrostante, adibita a campo da calcio, ha diffuso di recente un progetto di ristrutturazione dell’intera area dove attualmente insiste l’Oratorio Don Bosco. Come risposta i parrocchiani, su iniziativa di alcuni loro membri, lunedì 8 maggio hanno indetto una riunione per discutere l’opportunità della determinazione espressa dalla dirigenza parrocchiale.

MOGLIANO VENETO – La riunione si è tenuta in un locale del Centro Pastorale. Alla fine della discussione – interessata da moltissimi interventi da parte dei partecipanti – è stato costituito, seduta stante, un Comitato, portavoce dell’intera Assemblea, il quale ha sottoscritto un documento, a nome di tutti gli intervenuti, con cui intende far presente alla Dirigenza della Parrocchia il proprio assoluto dissenso, in particolare a tre dei punti indicati nel progetto:

La cessione (vendita) del manufatto dell’attuale Centro Pastorale sito in via A. De Gasperi all’Amministrazione Comunale

La demolizione del lato Est della struttura dell’Oratorio Don Bosco, in via don Bosco 43

La creazione di un edificio, da adibire a Oratorio, da costruire a Nord del campo da calcio, con fondi della Curia, con conseguente e consistente riduzione del campo di gioco stesso

Come proposta, i partecipanti alla riunione hanno espresso il parere che l’Amministrazione Comunale, che acquisterebbe il Centro Pastorale per alloggiarvi la Biblioteca Comunale (ora sita in via De Gasperi), potrebbe ampliarla sul posto attuale creando così un unicum con l’adiacente Parco della Cultura.